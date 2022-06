Ljubljanska univerza na lestvici pravnih študijev na 69. mestu na svetu

Na Timesovi lestvici pravnih študijev se je ljubljanska univerza uvrstila na 69. mesto na svetu. Na vrhu lestvice so pravne fakultete univerze v Stanfordu, Cambridgeu in New Yorku, za ljubljansko pa so razvrščene univerze, kot so Oslo, Zürich in Amsterdam.

»Visoko mesto na lestvicah je za univerze zelo pomembno. Še posebno za tiste, ki ponujajo plačljive programe in tekmujejo za študente. Zato ni presenetljivo, da se na vrh vseh lestvic uvrščajo ameriške in angleške univerze. Visoka uvrstitev je znak odličnosti in kakovosti, ki ga univerza želi nenehno izboljševati ter s tem privabiti domače in mednarodne študente,« pravi nekdanji dekan pravne fakultete Univerze v Ljubljani dr. Miha Juhart.

Juhart ocenjuje, da dobro delo potrjuje tudi lansko 43. mesto na mednarodni lestvici NICA. Ta se ukvarja z uspešnostjo fakultet na študentskih tekmovanjih moot court. Na njih se študenti iz Ljubljane že več let uvrščajo visoko.