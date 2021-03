Ljubljanski hotelir brez lastništva v hotelih

V nadaljevanju preberite:

Družba Union hoteli, ki s petimi hoteli in 767 sobami v strogem središču prestolnice velja za največjega ljubljanskega hotelirja, po novem ne bo več lastnik svojih nepremičnin. Upravljal jih bo namreč nov investicijski sklad Equinox nepremičnine. »To je poslovni model, ki ga v ZDA poznajo že od leta 1960, v Evropi pa zadnji dve desetletji. Sistem hotelov, kakršnega imamo pri nas in na Balkanu, kjer so lastniki hotelov hkrati tudi lastniki nepremičnin, ni nikjer več,« pravi Matej Rigelnik, glavni izvršni direktor Union hotelov.