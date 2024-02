Ljudi je treba najprej naučiti dobro jesti

V nadaljevanju preberite:

Beti Burger se je z Boštjanom Volkom, najboljšim evropskim mladim chefom leta 2023, pogovarjala o tem, kako je pripravil svojo zmagovalno sladico – medenjak. Povedal je, da je ne glede na nazive ob koncu dneva pomembno to, da svoj krožnik prodaš. Da se prilagodiš gostom in okolju, kjer delaš.

Pravi, da precej razmišlja o tem, za koga kuha in kaj mu bo ponudil. »Vem, da v podeželskem okolju, v kakršnem sem, (še) ne morem ponuditi tako imenovanega rožnatega mesa, ker to nekaterim, ki tega niso vajeni, ni všeč. Jaz pa si želim, da bi jim bilo, saj kuham zanje. Tudi če kdaj pripravim kaj nenavadnega, je dejstvo, da moram ta krožnik ob koncu dneva prodati. Če tega ne prodaš, si lahko svetovni prvak, evropski mladi chef leta ali chef s tremi Michelinovimi zvezdicami, pa ti to nič ne pomaga. Treba je preživeti.«

Kljub prestižni nagradi in nazivu si še vedno ne reče chef, ampak kuhar. »Naziv chef pride z leti in izkušnjami. Chef ni tisti, ki kriči na svoje zaposlene, kot smo to videli v seriji Ja, chef!, ni samo tisti, ki pride ob koncu večhodnega menija med ljudi in pove nekaj besed. Chef je odgovoren za vse: nabavo, za dobre lokalne produkte …«

Pravi, da gostinstvo zanj ni le dobra kuhinja in strežba. »Zame je gostinstvo likanje in čiščenje prtov. Gostinstvo je komunikacija z dobavitelji. Pomemben je tudi kmetovalec, brez njega kot gostinec nisem nič. Če nimam dobre ekipe, ne morem delati, če prti niso čisti, prav tako. Pomembne so malenkosti, ki jih včasih prezremo.«

Tempo dela je zelo hiter. »Kmalu gremo v Ameriko, kjer bomo kot ekipa kuhali v Clevelandu, mestu, v katerem živi največ Slovencev. Ravno takrat bodo v Clevelandu gostovali tudi Dallas Mavericks z Luko Dončićem. Tekma je le dan pred Lukovim rojstnim dnevom. V vip-loži bomo stregli slovensko hrano. Načrtujemo, da bi za košarkarje pripravili večerjo, če se bodo tako odločili vodilni možje obeh ekip. Zelo si želim tega in se veselim srečanja z njimi.«

»Pestro bo,« priznava mladi sogovornik. In ob koncu dneva vedno stoji na trdnih tleh.

Ko zaključujeva pogovor, pojasni, da ima malce mirnejši teden in da bo končno imel čas, da se loti urejanja papirjev in čiščenja kuhinje ter drugih prostorov. Kot pravi, je dobro, da vsak začne z metlo, s pomivanjem – šele tako ceniš vsako delo in si zaslužiš nekoč dobiti naziv chef.