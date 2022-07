Ljudska iniciativa zbrala podpise, sledi sklep o nedopustnosti referenduma?

Predstavniki Ljudske koalicije napovedujejo, da bodo danes vložili pobudo za razpis referenduma o pred kratkim sprejeti noveli zakona o nalezljivih boleznih z več kot potrebnimi 2500 podpisi. Kritični so predvsem do »netransparentne in pred javnostjo načrtno umaknjene obravnave in izglasovanja« sprememb zakona.

Z njim so spremenili pravzaprav le 39. člen, ki so ga v delih ustavni sodniki maja 2021 spoznali za neustavnega. Neskladja bi morali odpraviti že do 3. avgusta 2021, a se je potem zapletlo pri sprejemanju takratnega predloga. Zdaj je bil v parlamentarno sito s koalicijskimi podpisi znova vložen predlog, ki so ga že pred volitvami pripravili predstavniki civilne družbe, zbrani v Pravni mreži za varstvo demokracije.

Zato – kot je po sprejetju sprememb povedala prvopodpisana Janja Sluga, poslanka Gibanja Svoboda – skladno z 90. členom ustave ne bo dopustno razpisati referenduma, saj zakon odpravlja protiustavnost. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi v tem primeru, ko vseeno pride do pobude, določa, da državni zbor v štirinajstih dneh po vložitvi pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v uradnem listu. V sklepu pa se navedejo razlogi, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati. Pobudniki se nato lahko obrnejo na ustavno sodišče.

»Glede na to, kako dolgo je trajala ta neustavnost, bi lahko vseeno dopustili referendum,« je na to odgovorila Esmeralda Vidmar, Ljudska koalicija, in še dodala, da reševanje neustavnosti ne bi smelo biti ustvarjanje nove neustavnosti in nedemokratičnosti. Na vprašanje, ali se bodo obrnili na ustavno sodišče, pa ni odgovorila jasno, saj jih moti, da ustavno sodišče ne odloča takrat, ko bi moralo, in da tudi njihova mnenja niso vedno neodvisna.

V koaliciji se za zdaj na napoved Ljudske koalicije še niso odzvali.