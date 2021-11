Slovenija pod Janšo ni Slovenija, kot si jo želimo

Še pred začetkom realizacije novega programa, se bo koalicija, ki bo prevzela oblast po prihodnjih državnozborskih volitvah lotila "čiščenja". »Nova vlada bo morala opraviti zamenjave povsod tam, kjer si zdajšnji vladajoči politično podrejajo institucije, ki naj bi bile neodvisne in so nujne za obstoj in funkcioniranje države. In to ni naša grožnja, to je obljuba, obljuba za državo, kot si jo državljanke in državljani zaslužimo,« je napovedal predsednik stranke.

Stranka je svoj program so strnili v dvanajst točk, ki naj bi jih udejanjali do leta 2026, naslovili pa so ga s sloganom Normalizacija. Rešitve. Razvoj.

Program. INFOGRAFIKA: Delo Igd

S programom bodo po besedah predsednika stranke Marjana Šarca LMŠ opredelili kot razvojno-liberalno stranko, ki želi Slovenijo »popeljati na pot razvoja, vendar ne razvoja za ceno človekovih pravic«.

V programu so navedli 78 izzivov, ki čakajo našo državo in družbo, za vsak izziv pa tudi rešitve, skupaj jih je 373.

Šarec je prepričan, da bo nova vlada levo-sredinska, ob prevzemu mandata pa se bo morala najprej ukvarjati z odpravljanjem napak aktualne vlade Janeza Janše.

Program stranke je v zadnjem letu sestavljalo 247 članov v 17 programskih odborih, bodo tako naslavljali 78 izzivov, ki Slovenijo čakajo v prihodnosti, zanje pa osnutek programa, ki sta ga 15. novembra že potrdila izvršni odbor in svet stranke, predlaga 373 rešitev.

Ob Marjanu Šarcu je na kongresu tudi njegov svetovalec Damir Črnčec. FOTO: Matej Družnik

Kot je povedala podpredsednica Jerca Korče, je program uresničljiv in naslavlja prava vprašanja slovenske družbe. »Vedno smo zagovarjali, da je treba imeti pred očmi celoto, nismo stranka, ki bi zagovarjala le eno družbeno skupino,« je povedala ob začetku kongresa, ki zaradi epidemičnih razmer poteka digitalno, na njem pa sodeluje okoli tristo delegatov.

S sprejetjem programa bo delovanje stranke, ki je po Šarčevih besedah do zdaj aktivno delovala kot opozicija, usmerjeno v prihodnost po volitvah.

Stranka je pred volitvami v boljši kondiciji, ocenjuje njen predsednik, ko je bila del vladne koalicije. Nekateri sicer tudi odhajajo, a je prihodov novih članov več, zatrjuje vodstvo stranke. Odhod v opozicijo naj bi bil tako za LMŠ celo koristen, saj so se tako očistili tistih, ki so se jim pridružili le zaradi interesov. Po javnomnenjskih anketah zadnjih mesecev bi sicer LMŠ volilo od nekaj manj kot šest do nekaj več kot osem odstotkov anketiranih.

Predsednik stranke Marjan Šarec in vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovič pred začetkom kongresa nista dajala izjav. FOTO: Matej Družnik

Brane Golubovič, vodja poslanske skupine LMŠ, je prepričan, da so kot stranka dozoreli. »Postali smo močna in zrela stranka, ki se zaveda svoje odgovornosti do ljudi, okolja in države. Smo zastopniki prav vseh, odgovorna politika gleda cel gozd, ne posameznih dreves, kar smo dokazali tako v vladi, kot zdaj v opoziciji,« je prepričan. In ponazoril svoje besede takole - če se sprejema rešitve za dostojne pokojnine, se ne sme pozabiti na mlade, hkrati pa zagotoviti pogoje za večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

»Razmere so hude, vlada jim ni dorasla,« je med drugim poudaril. Slovenija pod vlado Janeza Janše ni Slovenija, ki si jo želimo«, je še prepričan Golubovič.

Preprečili, da bi postali Madžarska

Pot naše stranke zaznamujejo različna obdobja, ki so s seboj prinašala takšne in drugačne izzive, pa je v nagovoru delegatom poudaril Marjan Šarec. »Prehodili smo pot od spodaj navzgor, od lokalne ravni do državne politike. Zagotovo nikoli nismo želeli biti stranka novih obrazov, brezmadežno spočeta, temveč smo vedno želeli in želimo delovati na dolgi rok,« je dejal.

Zato je bil vstop LMŠ na državno raven leta 2018 po njegovih besedah samo logično nadaljevanje. Nato pa povzel nekaj dejstev iz preteklosti. »Nismo bili relativni zmagovalci volitev, dosegli smo drugo mesto med parlamentarnimi strankami. Na voljo smo imeli dve možnosti. Pustiti relativnemu zmagovalcu, da ob pomoči predsednika republike sestavi vlado, ali pa se potruditi in poskusiti oblikovati drugačno koalicijo. Kljub zavedanju, da je bilo naše število poslancev zgolj 13, smo se lotili tega procesa. Če se ga ne bi, bi imeli danes Poljsko in Madžarsko na domačih tleh,« je ocenil.

Poletje, polno usklajevanj, dialoga in kompromisov, je prineslo prvo manjšinsko vlado v zgodovini samostojne Slovenije. Pa ni bila samo prva manjšinska, temveč je bila tudi prva, ki je pustila 225 milijonov presežka v proračunu in znižala javni dolg na 68 odstotkov BDP, je poudaril in še, da so zvišali plače javnim uslužbencem, davčno razbremenili regres in pripravili predlog nove volilne zakonodaje, ki bi ljudem omogočila več vpliva na to, koga voliti in kdo pride v parlament.

Predvsem pa, da so imeli standarde, ki so za danes vladajoče nedosegljivi. Doživeli so boleče odstope tudi v lastnih vrstah. »Naš nekdanji poslanec Darij Krajčič in nekdanji generalni sekretar stranke Brane Kralj sta priznala svojo napako in sprejela odgovornost, kar je danes po Šarčevih besedah znanstvena fantastika.

Ob sprejemanju davčnih sprememb so začeli dobivati očitke, je spomnil, da gre vlada preveč v desno, ob sprejemanju ključnih dokumentov je bilo žal premalo glasov v državnem zboru oziroma jih je bilo nemogoče zagotavljati, razvoj dogodkov naprej pa je poznan. »Mnogi šele sedaj, ko imamo resnično skrajno desno vlado, ki se ne ozira na prav nobeno demokratično normo, spoznavajo, da naša vlada le ni bila tako slaba,« je prepričan nekdanji premier.

S svojim programom LMŠ po Šarčevem prepričanju jasno postavlja usmeritve kot razvojno liberalna stranka, ki želi delati za širše dobro in skrbeti za razvoj družbe kot celote. »Kot sredinska razvojno-liberalna stranka smo osredotočeni na iskanje odgovorov in rešitev za boljšo prihodnost vseh,« je sklenil prvak LMŠ ter poudaril, da njegova stranka, čeprav je njeno ime sestavljeno iz kratic njegovega imena in priimka, ni stranka enega človeka.