LMŠ in SD potrdila sporazum o povolilnem sodelovanju

Sporazum potrdili tudi v LMŠ

Stranka SD je danes na širši klavzuri odločila o nadaljevanju svoje politične strategije in sklenila, da z opozicijskimi strankami sklene politični sporazum o sodelovanju, je danes povedala predsednica stranke. Odločitev so sprejeli soglasno. Dogovorili so se tudi, da čez dva tedna predstavijo osnutek svojega programa.O programu bodo v naslednjih mesecih razpravljali s strokovnjaki, civilno družbo, sindikati in gospodarstvom. »Slovenija hoče spremembe. Da bi to dosegli, vas prosim za podporo. Zdaj je priložnost za nov začetek. Prepričana sem, da lahko SD skupaj s partnerji v opoziciji in vsemi ljudmi, ki hočete spremembe, zmagamo,« je dejala.Dejala je, da si želi, da skupaj vodijo Slovenijo odgovorno v prihodnost, ki bo boljša, kot je danes, ki bo iskrena. »Samo od nas je odvisno, kakšna bo prihodnost. Ne morem sprejeti, da smo zaradi razdiralne in sovražne vlade, ki je Slovenijo pahnila v kaos, v epidemiji izgubili toliko ljudi. Mnogi so bili žrtve virusa, mnogi pa nedopustnih čakalnih dob, prepozno postavljenih diagnoz in izčrpanosti zdravstvenega osebja.«Poudarila je, da se to ne sme ponoviti. Zato bosta zdravje in javni zdravstveni sistem njena prva prioriteta, vse dokler ne bodo vsi prebivalci deležni dostopnega in kakovostnega zdravljenja. Zdravstvu je treba nameniti več denarja, ga bolje organizirati in bolje plačati medicinske sestre. Dovolj je sedenja zdravnikov na dveh stolih, je dejala.Dejala je, da ne obljublja hitrih, čudežnih sprememb, saj te ne obstajajo. »Ne pristajam na raven obnašanja, ki razkraja družbeno povezanost. Ne sodim in ne zavračam vnaprej, je še povedala.Izvršni odbor in svet stranke LMŠ sta se danes seznanila s sporazumom o povolilnem sodelovanju, potem ko so v torek besedilo sporazuma parafirali predsedniki strank LMŠ, SD, Levica in SAB. Tako izvršni odbor kot svet stranke LMŠ sta sporazum soglasno potrdila, so sporočili iz stranke.Podrobnosti sporazuma o povolilnem sodelovanju bodo predstavljene ob podpisu v prihodnjem tednu.Vsebine sporazuma opozicijski partnerji za zdaj ne razkrivajo. K podpisu dogovora o povolilnem sodelovanju je opozicijske partnerje avgusta pozval prvak LMŠ. Predlagal je tri točke: »normalizacijo Slovenije«, sestavo vlade brez SDS in strank, ki jo podpirajo, in dogovor, da mandatarja izbere stranka z največ glasovi na volitvah.