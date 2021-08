LMŠ programa še nima, ima pa pismo

V nadaljevanju preberite:

V LMŠ so vsebinsko skromno razdelani načrt svojega delovanja sprejeli le dva meseca pred parlamentarnimi volitvami. Po odstopu Marjana Šarca z mesta premiera se je stranka začela ukvarjati s pripravo izhodišč za okrepitev programske platforme. Marca so napovedovali, da bodo program predvidoma potrdili junija, če bodo to dopuščale politične in epidemiološke razmere, zdaj pa, da se bo to zgodilo do konca leta.



»Za kaj se zavzemamo, kakšna so stališča stranke, katere vrednote zagovarjamo, je sicer razvidno iz naših ravnanj – dela v državnem zboru, tematskih okroglih miz, ki jih organiziramo, do javnih nastopov in izjav ... Jasno je, to nenehno poudarjamo, nazadnje je to v pismu opozicijskim strankam vnovič zapisal predsednik Marjan Šarec – da je za prihodnost Slovenije pomembna skupna osnova oziroma imenovalec, ki mora biti v tem trenutku tudi antijanša,« so prepričani v LMŠ.