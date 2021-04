Minister Logar: Strategija do Zahodnega Balkana se ni spremenila

»Diplomatski faux pas«

Zunanji ministerje danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko zagotovil, da se strategija Slovenije do Zahodnega Balkana ni spremenila. Dogajanje v odnosih med Slovenijo in BiH v zadnjih dneh po njegovih besedah ne koristi nikomur.Logar je poudaril, da se strateški zunanjepolitični dokumenti države niso spremenili in da vlada izvaja veljavno strategijo, morebitne spremembe pa bi bile usklajene z DZ. »Ne spomnim se, da bi o spremenjeni strategiji do Zahodnega Balkana kadarkoli v času mojega mandata tu v DZ razpravljali,« je dejal.Na vprašanje poslanca(SD) o tako imenovanem non-paperju o Zahodnem Balkanu, ki naj bi ga premierposlal v Bruselj, je Logar poslancem pokazal neuradni dokument o BiH, o katerem so zunanji ministri EU razpravljali marca na zasedanju v Bruslju. Ta non-paper je pripravila Hrvaška, sopodpisalo pa ga je še pet držav – Slovenija, Madžarska, Bolgarija, Grčija in Ciper. V njem so se zavzeli, da bi BiH pridobila status kandidatke za članstvo v EU, takoj ko bo izpolnila vse pogoje za to, je spomnil Logar. Opozicijske poslance je vprašal, kaj je njihov interes v razpravi o Zahodnem Balkanu, ki se je razvnela v zadnjih dneh po objavi informacij o domnevnem Janševem dokumentu in vsebini pogovorov predsednika republikev BiH.»Škoditi Sloveniji, škoditi BiH, škoditi obema ali streljati vsepovprek zato, ker mogoče pa le kdo pade?« se je vprašal. Vprašal se je tudi, zakaj je informacija o vsebini pogovorov predsednika republike prišla v javnost 40 dni po njegovem obisku v Sarajevu. »Skrajno nenavadno je, da se neformalna komunikacija najvišjih predstavnikov dveh držav pojavi v medijih,« je dejal.»Če nekdo pove neko informacijo, ki je izrečena v zaprtem krogu med predstavniki dveh držav, je s tem kršil diplomatski kodeks,« je menil Logar.Povabilo slovenske veleposlanice v Sarajevu na pogovor zaradi enega članka, objavljenega v medijih BiH, je označil za »diplomatski faux pas«. »Če kdo, glede na dogajanje in glede na pojasnila, ki jih je dal predsednik republike, bi moral biti na zagovor poklican bosanski veleposlanik,« je dejal zunanji minister, ki je opoziciji očital, da obračunava s predsednikom države in vlado glede odnosov z BiH. To, kar se je zdaj zgodilo v odnosih med BiH in Slovenijo, po Logarjevih besedah ni najboljša popotnica za predstavnike BiH na njihovi poti v Evropsko unijo.»Mi smo ena najtesnejših zaveznic držav Zahodnega Balkana, mi smo celo uvrstili neformalni vrh o Zahodnem Balkanu v program predsedovanja Svetu EU, zato da se ta razprava opravi na najvišji ravni,« je zatrdil. Opozicijske poslance je pozval, naj ne zlorabljajo meddržavnih odnosov za »neko politično agendo«, ki škodi obema državama, njim pa v nobenem primeru ne koristi. Od njih pričakuje, da prek parlamentarne diplomacije »ne smetijo« odnosov med dvema državama, temveč jih krepijo.