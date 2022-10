Lokalne volitve povzročile razprtije tudi med zavezniki

V nadaljevanju preberite:

Med 212 občinami v Sloveniji imajo status mestne občine Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje. Pred skorajšnjim iztekom roka za vložitev kandidatur v četrtek smo preverili, kateri od aktualnih županov se bo poskušal obdržati na funkciji in kdo so glavni favoriti političnih strank.

Eno najbolj prvovrstnih političnih vprašanj, povezanih z lokalnimi volitvami, je, ali bo sedanji ljubljanski župan Zoran Janković dobil podporo največje koalicijske stranke.

Redke so občine, v katerih je koalicija zmogla enotno podporo lokalnim kandidatom, med njimi so Brežice in morda Krško. Več pa je takih, v katerih bodo skupnega kandidata ponudili stranki opozicije, vključno s SLS. Te stranke na lokalnih volitvah praviloma slavijo zmago, a pred njimi so še vedno z naskokom tako imenovani neodvisni kandidati s svojimi listami.

Preverite, kdo bo kje kandidiral ...