Lov na županske stolčke in občinske svete odprt

Predvolilna kampanja za letošnje lokalne volitve se je začela. Le še včeraj je bilo na upravnih enotah mogoče podpisati tudi obrazec podpore h kandidaturam za župane in občinske svete. Imena kandidatov, ki se podajajo v boj za županska mesta in mesta v občinskih svetih, bodo dokončno znana 30. oktobra, že zdaj pa smo preverili, kdo je pohitel z vložitvijo kandidature in jo tudi obelodanil in kdo je to storil v zadnjem hipu.

Deveterica slovenskih občin se lahko pohvali z župani, ki jih vodijo že sedem mandatov, to je 28 let, v osmih so isti župani na čelu že šest mandatov. Najstarejši med njimi je župan Podvelke Anton Kovše, socialni demokrat, ki pa se je po sedmih mandatih in pri svojih 81 letih te dni, bilo je na seji občinskega sveta, odločil, da se za osmi mandat ne bo potegoval.

Anton Kovše, župan Podvelke, se poslavlja. FOTO: Tadej Regent

Najmlajši županski kandidat tokrat sicer prihaja iz Maribora – 27-letni Matic Matjašič, predsednik in trenutno edini predstavnik Liste mladih. V Mariboru želi po zadnjih podatkih med župane kar dvanajst imen.

Na drugi strani Slovenije, v Zagorju ob Savi, župansko žezlo prav tako 28 let obvladuje Matjaž Švagan, ki pri svojih 59. letih velja za najmlajšega »večnega« župana. Švagan tudi po sedmih mandatih v občini vidi še dovolj izzivov, da jih uresniči v osmem mandatu.

Z ne najbolj srečno roko Gornje Petrovce prav tako že 28 let vodi Franc Šlihthuber. Tako kot sam velja za »večnega« župana, tudi Petrovci veljajo za »večno« rekordno zadolženo občino. Šlihthuber bo kljub temu, kot je potrdil za Delo, kot kandidat NSi šel še po osmi mandat. Niti zadnje dopoldne še ni imel nasprotnika …

Vroče v Velenju in Brežicah

Med mestnimi občinami se je doslej uspelo najdlje, polnih 24 let, na županskem stolu obdržati celjskemu Bojanu Šrotu. Letos gre s svojo Celjsko županovo listo po sedmi mandat proti trem nasprotnikom, med katerimi je tudi nekdanji celjski finančnik Sandi Sendelbah.

Ponekod bo odločitev težka. FOTO: Dejan Javornik

Vroče zna letos biti v sosednjem Velenju, kjer je kandidaturo za župana najavil nekdanji direktor tamkajšnjega Premogovnika, doktor rudarskih znanosti Milan Medved. Predavatelj na Fakulteti za energetiko pravi, da je v Velenju čas za korenite spremembe.

Koprski župan Aleš Bržan se bo moral za županski stol med drugim spet spoprijeti z nekdanjim županom Borisom Popovičem, oba pa še z glasbeno podkovanim Patrikom Greblom. Bodo pa Koprčani letos po 20 letih pogrešali Marka Breclja ...

Koliko kandidatov bo razočaranih? FOTO: Jože Suhadolnik

Že drugič se bo poskušal na župansko funkcijo zavihteti tudi nekdanji predsednik Državnega zbora Igor Zorčič. Kot kandidat SMC je bil prvič neuspešen proti Ivanu Molanu, županu Brežic. Zdaj bo proti njem poskušal srečo kot nestrankarski kandidat s svojo listo.

Tudi v Kranju se bo v županski tekmi pomerilo nekaj znanih imen: med drugim Igor Velov, državni svetnik in nekdanji direktor Javne agencije RS za varnost prometa, pa Zoran Stevanović, prvi mož Resni.ca, medtem ko naj bi pevec Andrej Šifrer po pisanju portala N1 info zavrnil nepooblaščeno ponudbo Svobode.

Na Ptuj pa se bo poskusila vrniti SNS. Kandidaturo za župana je vložil Jelinčičev kandidat Andrej Lacko, ki bo tudi nosilec njihove liste za mestni svet, poroča STA in dodaja, da s tem omenjena zunajparlamentarna stranka obuja aktivnosti v najstarejšem slovenskem mestu.

V zadnji hip

Zadnji dan je kandidaturo za županjo Ljubljane v močni ženski konkurenci vložila skupna kandidatka strank SLS in Naša dežela, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, pediatrinja Tina Bregant. V Ljubljani se poleg aktualnega župana Zorana Jankovića, Igorja Horvata, Jasmina Feratovića in Aleša Primca, za vodenje občine potegujejo še poslanka Levice Nataša Sukič, vodja svetniških klubov NSi Mojca Sojar in kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić.

212 županj in županov in prek 3000 občinskih svetnic in svetnikov bodo prinesle lokalne volitve

Prav tako zadnji dan je odločitev za kandidaturo obelodanil nekdanji kulturni minister in idejni oče trboveljskega novomedijskega mesta, sicer akademski kipar Zoran Poznič. Za trboveljskega župana se poteguje pod »blagovno znamko« SD.

Eni se poslavljajo, drugi »postavljajo«

Imena kandidatov bodo dokončno znana 30. oktobra. Ustoličenih bo 212 županj in županov in prek tri tisoč občinskih svetnic in svetnikov. Spet izredno pester nabor županskih kandidatov.

Po enajstih letih na čelu novinke med mestnimi občinami, to je Krškega, se je včeraj uradno poslovil mag. Miran Stanko. Status mestne občine, je dejal, šteje med svoje vidnejše dosežke. Po šestih mandatih na čelu občin Prebold in Vransko odhajata Vinko Debelak in Franc Sušnik. Zanimiv obraz pa se obeta Škofjeločanom. Za župana kandidira Gašper Hafner, 33-letni obrtnik, znanec malih ekranov iz resničnostnega šova Ljubezen po domače, ki jo bo zdaj poskusil zamenjati za ljubezen do – občine.