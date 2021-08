Luka Mesec na čelu stranke še vedno sam

V nadaljevanju preberite:

Novoizvoljeni svet stranke Levice je na ustanovni seji Luki Mescu vnovič zaupal funkcijo koordinatorja. Bil je edini kandidat. V Levici pravijo, da so ga člani sveta izmed sebe izvolili brez glasu proti. Stranka pa po seji prejšnji mesec še vedno ostaja brez namestnika koordinatorja, saj poslanca Violeta Tomić in Miha Kordiš, ki sta za funkcijo kandidirala, nista dobila potrebne večine glasov za izvolitev.





