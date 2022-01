Macronu bi se račun lahko bolje izšel kot Janši

V nadaljevanju preberite:

Vlada se zdi odločena, da pred kratkim končano predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije v očeh volivcev prikaže kot zgodbo o uspehu, čeprav ga bodo mnogi povezovali predvsem z zdrsi. Toda verjetnost, da bo boj za interpretacijo uspešnosti osrednjega zunanjepolitičnega projekta lani kakorkoli zaznamoval volilno kampanjo, je v vsakem primeru majhna.

Čeprav se je drugo slovensko predsedovanje svetu EU zaključilo konec decembra, so se po ministrstvih tudi v prvih dneh novega leta vrstile predstavitve dosežkov z enim samim, vseobsegajočim poudarkom: Slovenija je svojo nalogo odlično opravila. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi vladne stranke to sporočilo umestile tudi v kampanjo pred bližajočimi se volitvami v državni zbor. In vendar je doseg takšne komunikacije omejen.

»Ker je bilo predsedovanje medijski in piarovski fiasko, si SDS od njega ne more obetati nobene posebne koristi. Njeni volivci bodo verjeli, da je šlo za uspeh in da so kritike izvoz domačih zdrah, vsi drugi pa bodo verjeli nasprotno,« je prepričan Luka Lisjak Gabrijelčič, Delov kolumnist in urednik revije Razpotja. Po njegovih besedah bo interpretacija predsedovanja le še dodatni element pri razpadu skupnega referenčnega okvira. »Ker je ta razpad asimetričen – dobra tretjina volilnega telesa se nagiba k provladnemu narativu, slabe tri petine pa k protivladnemu –, gre vse, kar ohranja javnomnenjski status quo, proti desnici oziroma vladnim strankam.«