Magna bo državi vrnila celotno subvencijo in obresti

Gospodarsko ministrstvo je z Magno doseglo dogovor o vračilu subvencije, ki jo je država kanadsko-avstrijski multinacionalki namenila za lakirnico avtomobilov v Hočah.

»Vračilo ni bilo samoumevno. Imeli smo dve možnosti, in sicer da se pravdamo na sodišču in tvegamo negativni izid ali pa se pogovorimo in dogovorimo o vračilu subvencije,« je danes dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han. Kot je pojasnil, so dosegli dogovor, tako da bo Magna vrnila celotno subvencijo v višini 18,5 milijona evrov, hkrati pa še obresti v višini 3,6 milijona evrov. Skupaj bo torej Magna med 12. in 16. junijem v državni proračun vrnila 22,1 milijona evrov.

Han je povedal, da z izpolnitvijo dogovora državno proračun ne bo oškodovan, hkrati pa je Magna pokazala odgovorno ravnanje: »Vsi pogoji so izpolnjeni, da lahko z Magno zelo dobro sodelujemo tudi v prihodnje.« Omenil je, da so zdaj storili korak nazaj, da bi lahko v prihodnje dva koraka naprej. »Želim si, da Magna najde poslovno priložnost in zažene proizvodnjo v Hočah. To je tudi njihov interes, ne nazadnje so v to lokacijo vložili 150 milijonov evrov.« Po njegovem mnenju je glede na pomembnost slovenske avtomobilske industrije in mednarodno pozicioniranje Slovenije v tem segmentu, pomembno, da Magna ostaja v Sloveniji. »Magna je nenazadnje 4. največji proizvajalec avtomobilskih delov na svetu. Hkrati pa je nujno, da na tem območju končno zaživi proizvodnja, ki bo z novimi zaposlitvami in višjo dodano vrednostjo v dobrobit te regije in slovenskega gospodarstva.«

Za zdaj bodo v Hočah vzpostavili tehnološki-razvojni center. Han je marca ob novici o ustavitvi lakirnice povedal, da bo v Hočah ostalo 50 zaposlenih.

Magni grozi še pogodbena kazen

Po ministrovih besedah vračilo subvencije ni bilo samoumevno, saj je del pogodbenih obveznosti izpolnila. Država je sicer Magno oprostila obresti za čas epidemije, kar znese 2,9 milijona evrov.

Gospodarsko ministrstvo je tako z Magno doseglo dogovor o eni od dveh pogodb, ki sta jo obe strani podpisali leta 2017. Poleg pogodbe o dodelitvi več kot 18 milijonov evrov državne spodbude za prvo fazo projekta sta država in Magna podpisala še pogodbo o strateški investiciji. S pogodbo o strateški investiciji bi morali avstrijski vlagatelji v desetih letih izvesti investicije v vrednosti najmanj sto milijonov evrov in ustvariti najmanj tisoč novih delovnih mest. Neizpolnitev te zahteve bi lahko Magno stala največ pet milijonov evrov pogodbene kazni. Čas za to imajo do leta 2027.

Marca lakirnica v mirovanje

Multinacionalka Magna, ki je leta 2019 zagnala lakirnico v Hočah, je, spomnimo, marca svojim zaposlenim v Hočah sporočila, da bo družba »zaradi razmer na trgu in trenutnih potreb kupcev začela postopek preoblikovanja proizvodnih procesov«. Kot so takrat pojasnili, bodo v okviru preoblikovanja poslovanja, aktivnosti, povezane z lakiranjem, v začetku marca prestavljene v Gradec, v Hočah pa bo lakirnica postopoma prešla v fazo mirovanja.

Spremembe so vplivale na približno 90 zaposlenih. Če bi Magna našla naročnika, za katerega bi izdelovali avtomobile, bi obrat v Hočah lahko ponovno oživili in nadaljevali z gradnjo tovarne avtomobilov.