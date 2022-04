Male stanovalce pričakujejo po praznikih

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma prihodnji torek, takoj po praznikih, bo mogočna stavba, zgrajena leta 1891, v vasi Slavina blizu Postojne postala začasni doma za 20 otrok, ki bodo iz Ukrajine prišli z 18 spremljevalci. Krajani, člani civilne zaščite, predstavniki različnih institucij ter številni donatorji in prostovoljci so se zadnje tedne trudili, da bodo dečkom in deklicam iz Luganska nudili toplo dobrodošlico, prijetno bivanje in najboljšo mogočo oskrbo.