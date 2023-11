Manjšinci čakajo na poziv Pirc Musarjeve za posvet

V nadaljevanju preberite:

Idejo o tem, da predsednica republike organizira posvet o manjšinah, potem ko je z izjavama o slovenski manjšini v Italiji in slovenski manjšini v Avstriji razburila številne pripadnike slovenske manjšine v obeh državah, je naletela na pozitiven odmev pri manjšinskih organizacijah na obeh straneh meje.

Koga povabiti na posvet? Ugledni avstrijsko-slovenski diplomat, koroški Slovenec Valentin Inzko, ki je predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev je spomnil, da v Ljubljani deluje Institut za narodnostna vprašanja, ki velja za enega najstarejših v Evropi. Poleg tega še Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru. Ljubljanskemu predseduje Janez Stergar, mariborskemu pa Danijel Grafenauer. »Oba poznata na Koroškem vsak kamen in vedno znova presenečata s svojim širokim in globokim znanjem.«