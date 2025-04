Mariborski podžupan kršil integriteto, KPK za njegovo razrešitev

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je podžupan mestne občine Maribor Samo Peter Medved v internih postopkih presegel svoje pristojnosti in hkrati v zvezi s svojim ravnanjem zavajal javnost.

S tem je, kot je KPK zapisala v sporočilu za javnost, kršil integriteto, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Ugotovitve KPK je potrdilo tudi upravno sodišče, ki je zavrnilo tožbo obravnavane osebe. Komisija bo na župana mariborske mestne občine naslovila pobudo za začetek postopka razrešitve.

Zahteval uničenje uradnega dokumenta

Postopek je KPK začela na podlagi prijave, ki so jo prejeli oktobra 2023, vsebovala pa je očitke o sumih zlorabe položaja in prekoračitve pristojnosti podžupana Medveda. Ta naj bi v postopku ugotavljanja domnevnih kršitev pravic zaposlenim na mestni občini Maribor, ki je potekal tudi zoper njega samega, zahteval uničenje uradnega dokumenta.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije integriteto opredeljuje kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«.

Komisija za preprečevanje korupcije je nato novembra istega leta zoper njega uvedla preiskavo zaradi suma kršitve integritete. V postopku so pridobili podatke in dokumentacijo mestne občine Maribor, upravne inšpekcije, ministrstva za javno upravo, časnika Večer, Inšpektorata RS za delo, pregledali so medijske objave ter opravili razgovor z obravnavano osebo in pridobili pojasnila drugih oseb.

Sodišče je tudi potrdilo ugotovitve KPK, da je podžupan s podajanjem neresnične izjave na zastavljeno novinarsko vprašanje zavajal javnost. FOTO: Jure Eržen

KPK je ugotovila, da je podžupan po elektronski pošti, naslovljeni na takratnega direktorja občinske uprave, zahteval vpogled v vse postopke, na podlagi katerih je nastal naslednji dokument: »funkcionar, poklicni podžupan dr. Samo Peter Medved neprimerna komunikacija/vedenje v delovnem okolju in na službenih dogodkih (prelaganje odgovornosti za lastne napake oz. spodrsljaje)«. Zahteval je odstranitev tega dokumenta iz spisov in njegovo uničenje, s tem pa je ravnal v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi in uredbo o upravnem poslovanju. Za Večer je celo zatrdil, da ni zahteval uničenja dokumenta.

Obravnavana oseba je zoper ugotovitve KPK vložila tožbo, a je pravno sodišče v celoti potrdilo ugotovitve KPK. V sodbi je zapisalo, da je tožnik z navodili, za dajanje katerih ni imel pooblastila župana in ki so bila tudi v nasprotju s pravili o ravnanju z dokumentarnim gradivom, poskušal vplivati na občinsko upravo.

Podžupan namreč lahko usmerja in nadzira občinsko upravo le, če ima za to pooblastilo župana, tega pa v konkretnem primeru ni imel. Sodišče je zapisalo, da se podžupan ne more sklicevati na pomanjkljivo poznavanje pravnih predpisov: »Od funkcionarjev in javnih uslužbencev se pričakuje, da ravnajo vestno in skrbno ter poznajo svoje obveznosti in dolžnosti oziroma predpise s področja svojega delovanja ter da v skladu z njimi tudi vselej ravnajo.«

Podžupan lahko usmerja in nadzira občinsko upravo le, če ima za to pooblastilo župana, tega pa v konkretnem primeru ni imel. FOTO: Tadej Regent

Sodišče je tudi potrdilo ugotovitve KPK, da je podžupan s podajanjem neresnične izjave na zastavljeno novinarsko vprašanje zavajal javnost. Pritrdilo je stališču KPK, da je podajanje izjav, ki se kasneje izkažejo za neresnične, v nasprotju s temeljnimi etičnimi pravili, ki veljajo v družbi. »Funkcionarji oziroma javni uslužbenci s tovrstnimi izjavami v temelju rušijo zaupanje javnosti v njihovo delo (v poštenost in ugled) in ugled institucij, v okviru katerih opravljajo svojo funkcijo oziroma naloge, ki so jim v javnem interesu zaupane,« je v sodbi povzelo sodišče.

Komisija za preprečevanje korupcije bo v skladu s 13.b členom zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na župana mestne občine Maribor naslovila pobudo za začetek postopka razrešitve Sama Petra Medveda.