Zaradi povečanega števila okužb naj starejši otroci raje ne gredo v vrtec

Porodnišnica Ljubljana je v ponedeljek zaradi povečanega števila respiratornih okužb v populaciji omejila obiske na eno zdravo odraslo osebo. Čas obiskov ostaja nespremenjen, omejitev velja od včeraj do preklica. Po besedah Marka Pokorna, strokovnega direktorja pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, doslej niso sprejeli strogih rigoroznih ukrepov, saj želijo biti otrokom prijazna bolnišnica, obenem pa si ne želijo, da otrok, ki pride v bolnišnico zaradi nekega pregleda, zraven zboli za še kakšnim virusom.

Rast respiratornih okužb v tem času sicer ni nič nenavadnega, tudi številke v primerjavi s primerljivim obdobjem lani niso dosti višje. Na intenzivni negi je trenutno en otrok.

Pokorn je v izjavi za javnost povedal, da imajo v tem trenutku v kliničnem centru kar precej otrok z okužbo z RSV (respiratorni sincicijski virus), pa tudi otrok z gripo.

Veliko jih je na tako pediatrični kot tudi na infekcijski kliniki, je dejal: »Zato apeliram na starše, predvsem novorojenčkov ali zelo majhnih dojenčkov, naj v tem času, ko respiratorni sincicijski virus izrazito kroži med populacijami, če je le mogoče, starejšega otroka za vsaj nekaj tednov vzamejo iz vrtca. Predvsem pa naj upoštevajo pravila higiene, torej naj bolne osebe z znaki okužbe dihal ne prihajajo v stik z dojenčki, novorojenčki.«

»Nekaj, kar lahko odrasli prebolimo le z izcedkom iz nosu, kašljem, z bolečinami v žrelu, lahko nekaj tednov starega dojenčka, sploh če je rojen prezgodaj ali če ima še kakšno drugo bolezen, virus za nekaj tednov spravi v bolnišnico oz. celo enoto intenzivne terapije,« je še opozoril Pokorn in dodal, da se moramo v tem obdobju obnašati samozaščitno. Kot je še priporočil, se v tem času izogibajmo dogodkom v zaprtih prostorih, kjer je veliko ljudi: »Kjer je od nosu do nosu kratka razdalja, ko se veliko rokuje, saj so to načini za prenos virusov s človeka na človeka. Zdaj je čas, ko se je treba držati bolj zase.«

Če otrok zboli, Pokorn priporoča skrb za zadostni vnos tekočine in redno čiščenje nosu: »Pri otroku z okužbo spodnjih dihal pa naj bodo starši pozorni, kako hitro diha in kako se hrani. Če otrok tudi od padcu vročine še vedno hitro diha ali če ne normalno pije in je, pa tudi če ne lula, je treba iti k zdravniku.«

Respiratorni sincicijski virus povzroča bronhiolitis, torej pljučnice in okužbe spodnjih dihal, gripa pa ima lahko številke zaplete ob visoki vročini. Za to dovzetni otroci lahko doživijo vročinske krče. Vsi virusi bakterijam odpirajo vrata v telo, kar pomeni, da lahko ob začetni okužbi dihal nastane bakterijska okužba, ki jo zdravijo z antibiotiki. To se lahko izvaja v primarnem zdravstvu, v najhujših primerih pa se morajo otroci zdraviti v bolnišnici.

Otroke, ki so bolni, so razdelili na različne oddelke pediatrične klinike, saj ima zdaj v času gradnje infekcijske klinike na lokaciji stare pediatrične klinike otroški oddelek malce manjšo kapaciteto, zato je pretok bolnikov v obe smeri, je še pojasnil Pokorn.