Maske na prostem ne bodo več obvezne

Šali in rute niso dovolj

Na današnji dopisni seji je vlada sprejela odlok, ki nekoliko omiljuje ukrpe obveznega nošenja zaščitnih mask so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje. Nošenje zaščitne maske je po novem obvezno le v primeru, če ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj dveh metrov.Odlok začne veljati 16. decembra 2020, dva meseca po uvedbi ukrepa, ki zapoveduje obvezno nošenje mask na prostem, v veljavi bo teden dni v vseh regijah. Uporaba zaščitne maske bo še naprej obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in v vozilih, če je v vozilu več kot ena oseba.Uporaba zaščitne maske ni obvezna za otroke do dopolnjenega šestega leta starosti ter učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, kadar so v svojem razredu. Maske niso nujne niti za vzgojitelje predšolskih otrok in učitelje do vključno petega razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci. Tudi višji in visokošolski učitelji so lahko brez njih, če predavajo za zaščitno pregrado. Če je zagotovljena medsebojna razdalja namnjam treh metrov, so lahko brze mask tudi osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo.Maska ni obvezna pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami, če je zagotovljena razdalja vsaj devh metrov ali če se uporabolja vizir ali stekleno pregrado. Uporaba zaščitne maske ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.V soboto je sicer začel veljati odlok, ki narekuje, da je za zaščito nosno-ustnega predela pred novim koronavirusom po novem obvezna zaščitna maska, ruta ali šal ne zadostujeta več, je na novinarski konferenci minuli četrtek povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeKot je takrat pojasnila, ni nujno, da je zaščitna maska kirurška, primerne so tudi šivane, pralne maske iz blaga. »Te so primerne, ker jih imamo lahko dlje časa preden se razmočijo. Kirurške je namreč treba praviloma menjati na dve uri.« Šal pa po njenih besedah ni primeren, ker se ne oprime obraza.