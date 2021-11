Matej Tonin: Pripravljeni smo voditi novo vlado

Vrhunec 15. kongresa NSi, ki tokrat poteka v digitalni izvedbi, je že za okoli 500 delegati kongresa, ki danes potrjujejo volilni program stranke za obdobje 2022 do 2026. »Nii je glasnik dialoga in strpnosti v slovenski politiki,« je v nagovoru povedal predsednik stranke Matej Tonin. Kljub temu da ni napovedal zmage na naslednjih volitvah aprila naslednje leto, pa je smelo izrazil pripravljenost, da so v stranki pripravljeni voditi novo vlado. »S tem se bomo izognili neučinkovitosti Koaliciji ustavnega loka in ostrini SDS, je Tonin posredno in blago kritiziral največjo vladno stranko SDS.

Predsednik stranke ocenjuje, da večjih težav v državi ni, saj je vprašanje financiranja STA rešeno, prav tako pa imenovanje evropskih delegiranih tožilcev. Očitki o političnem kadrovanju pa da so neutemeljeni, saj NSi trdno zagovarja korporativno upravljanje.

Tonin je seveda pohvalil delovanje vseh ministrov stranke v vladi in dal obljubo, da stranka ne bo razbijala vlade Janeza Janše nekaj mesecev pred volitvami: »V vseh vladah so težave, tudi v tej, a jih rešujemo tako, kot se to spodobi za družine.« sledila je ocena, da je program stranke najboljši med političnimi strankami, da so pripravili natančen in realen vladni program za naslednja štiri leta.

Tonin napoveduje postopen dvig splošne davčne olajšave na 7500 evrov, kar da pomeni višje neto plače za vse. Na področju zdravstva napoveduje dostopnost za vse, a šele po tem, ko bo sistem okreval po epidemiji. Napoveduje tudi ambiciozen program za pomladitev Slovenije.

Tonin proti Šarčevem izključevanju

Predsednik stranke, ki se poskuša predstaviti kot pragmatična in razvoja ter zavezana dialogu, se je obregnil ob predsednika LMŠ Marjana Šarca, ki po njegovo napoveduje izključevanje in revanšizem, za kar v Sloveniji ne bi smelo biti prostora. Proti temu se bodo v NSi borili z vsemi močmi.

Kot uvod v govor predsednika stranka so se zvrstili nagovori ministrov stranke in njenih poslancev. »Obdan sem z ekipo 007, pravo ekipo za nemogoče zadeve,« je Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino in socialne zadeve hvalil ukrepe ministrstva pri zamejevanju epidemije koronavirusa, predvsem pa pri blaženju socialnih stisk, ki jih epidemija povzroča. »Dela zmožen človek potrebuje delo, ne pa socialne pomoči,« poudarja minister in dodaja, da danes vsak, ki želi delo, tega najde hitro. Zavzel se je za razvojno kapico.

Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo meni, da so za spremembe in vizijo potrebni drznost in odločnost, za mlačnost pa ni prostora. Posredno se je dotaknil tudi težav, na katere je naletel kot minister ob kadrovanju v energetiki, rekoč, da prekinjajo dolgoletne utečene navezave. Toliko kot se investira v javno infrastrukturo, se nikoli ni, od avtocest do drugega železniškega tira Divača Koper. »Ta vlada je odprta za investicije. Imamo drzne projekte, ki jih bomo uresničili,« je dejal in se zavzel tudi za gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem, ki je potrebna za zeleni prehod.

V veliko čast mi je, da sem lahko z vami in da sem del najboljše ministrske ekipe, je govor začel Mark Boris Andrijanič, ki sicer še ni član stranke in ga stranka snubi, da bi nastopil na njeni listi za parlamentarne volitve. Andrijanič pripravlja digitalni bo za celoživljenjsko digitalno opismenjevanje državljanov. Za mlade pa brezplačni dostop do programiranja, umetne inteligence in podjetništva.

Poslanec Horvat ostro nad opozicijo

Sledila sta nagovora vodje poslanske skupine stranke Jožefa Horvata in evropske poslanke Ljudmile Novak. Horvat se je v ideološko najbolj gorečem govoru lotil kritike opozicije, rekoč da izvaža afere v EU in »izdajalsko blati slovenijo v tujini.« Po njegovo smo priča razmahu levega liberalizma, temu se lahko postavi po robu le krščanska demokracija, ki temelji na dolžnosti in osebni odgovornosti. »Konservativizem ohranja vrednote in družbe, na novo pa sprejema le tisto, kar družbi pomaga,« je povedal Horvat.

Evropska poslanka Novakova je bila precej bolj umirjena od Horvata, osredotočila se je na vpetost stranke v evropske tokove in v evropske okvirje, od zelenega prehoda do razvoja. Slovenija uspešno predseduje Svetu EU, ocenjuje Novakova, da pa se slabo govori o Sloveniji pa je po njeno kriva opozicija. NSi bo po njeno na volitvah dosegla dober rezultat, saj da imajo dober program in ljudi.