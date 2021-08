Matjažu Hanu v stranki privoščijo izgubo posla

V nadaljevanju preberite:

»Han se bo moral enkrat odločiti, ali se gre biznis ali politiko,« pravi eden od sogovornikov iz SD ob novici, da je družinsko podjetje poslanca SD Matjaža Hana izgubilo posel v Petrolu. To naj bi bilo po ocenah sogovornikov posledica čiščenja strankarskih poslov, s katerim si želi zagotoviti več simpatij pri vladajoči SDS vrh Petrola. Koliko je na leto prineslo čiščenje Petrolovih bencinskih črpalk v Sloveniji in na Hrvaškem Hanovemu družinskemu podjetju? Kje vse je še biznisiral in kdaj je posel izgubil? Od kod nemir v stranki?