Med čakanjem na cepljenje se povečuje nezadovoljstvo

V Sloveniji veliko starejših in kroničnih bolnikov zaradi pomanjkanja cepiva podjetij Pfizer in Biontech še ni precepljenih. Decembra, v drugem krogu nabave na ravni EU, ko so bili na voljo dodatni odmerki, teh nismo naročili, je bilo včeraj slišati iz Bruslja.Tako smo ostali pri 80 odstotkih odmerkov glede na količino, ki bi nam pripadala v prvem in drugem četrtletju po sistemu pro rata glede na prebivalstvo, medtem ko smo preostalih cepiv naročili sto odstotkov, AstraZenece celo več. A številni posamezniki ne samo da bi bili radi čim prej cepljeni, ampak bi tudi izbirali cepivo, ki mu najbolj zaupajo. In cepivo AstraZenece je zdaj na precej slabem glasu.Premierje zanikal, da decembra nismo naročili cepiva Pfizer-Biontecha, ter po twitterju sporočil, da smo skoraj milijon odmerkov. V prihodnjih dneh v Slovenijo prihajajo nove pošiljke, kar bo sicer poskrbelo za delno umiritev razgretih strasti, a razočaranje ostaja. Ljudje so nezadovoljni zaradi nacionalne strategije cepljenja, ki v praksi ne deluje. Jezijo se, ker so interes za cepljenje vpisovali prek portala eUprava, pri čemer so mislili, da so s tem na cepljenje že prijavljeni , a so pozneje izvedeli, da se morajo naročiti na cepilnih mestih oziroma pri osebnih zdravnikih. Prav ti so zdaj prve tarče državljanov, ki čakajo v dolgih cepilnih vrstah.Družinski zdravniki poročajo o povečanem številu klicev in tudi izražanju nezadovoljstva bolnikov glede cepljenja, je povedal, predsednik Odbora za osnovno zdravstvo na Zdravniški zbornici Slovenije. »Težava je, ker so zdravniki, kot mesto za podajanje informacij prebivalcem, brez vpliva na pripravo strategije cepljenja, dobavo cepiv in tudi izvajanje cepljenja. Zato je zelo težko pojasniti razlike v dostopnosti cepljenja pri različnih izvajalcih in regijah,« je dejal Ravnikar.Dodal je, da zdravniki zelo razumejo bolnike, »ki so prav tako kot mi zdravniki v stiski zaradi hitrega spreminjanja usmeritev, negotovosti glede dobave, množice nasprotujočih in skrb vzbujajočih informacij«. Po njegovem mnenju bi bilo smiselno, da bi cepljenje potekalo vodeno na nacionalni ravni ter z ustrezno informacijsko podporo in koordinacijo: »Zdaj vse to poteka poleg našega rednega dela družinskih zdravnikov, ki smo bili že pred tem zelo kadrovsko podhranjeni. Pogosto gre vse to na škodo našega lastnega zdravja.«, direktor ZD Dravograd, je povedal, da se tudi pri njih nekateri zelo neprimerno vedejo in izvajajo pritiske, ne samo na zdravnike, ampak tudi na drugo zdravstveno osebje: »Ljudje želijo sami izbirati, s katerim cepivom bodo cepljeni, se grdo vedejo in nas tudi žalijo.« Pogosti so očitki tudi glede slabe dobave cepiva, premajhne količine in neorganiziranosti zdravstvenega sistema. »Sestri, ki izvajata cepljenje, razlagata in dajeta navodila, za kar porabita veliko energije in se zelo trudita. Ampak ljudje se v stiski odzovejo po svoje.«Zdaj je izvajanje cepljenja dodatno zapletlo cepivo AstraZenece, ki smo ga tudi v Sloveniji – dokler se ne raziščejo domnevne povezave med cepljenjem in nastankom krvnih strdkov – umaknili iz uporabe. Nacionalni inštitut za javno zdravje je včeraj ustavil njegovo distribucijo. Omenjeno cepivo v Evropi že do zdaj ni bilo najbolj priljubljeno zaradi podatkov o manjši učinkovitosti glede na drugi dve cepivi. Kakorkoli, v Sloveniji, sodeč po Valiconovi raziskavi #Novanormalnost (opravljena je bila še pred začasnim umikom cepiva AstraZenece), največ zaupanja vliva cepivo Pfizer-Biontech. Da temu cepivu najbolj zaupajo, odgovarja 29 odstotkov od 506 vprašanih, še dodatnih 19 odstotkov ga navaja na drugem ali tretjem mestu, skupaj torej 48 odstotkov vprašanih, ki bi, če bi lahko izbirali, izbrali to cepivo. Na drugo mesto se uvršča cepivo Johnson & Johnson, ki naj bi v Slovenijo prišlo prihodnji mesec.Glede nadaljnje uporabe cepiva AstraZeneca bo več znanega jutri, ko bo Evropska agencija za zdravila (Ema), katere odbor za varnost proučuje primere krvnih strdkov, odločila, ali je varno za uporabo.