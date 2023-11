Med izenačevanjem in konkurenčnostjo

V nadaljevanju preberite:

Od 1. januarja 2024 bodo morali delodajalci za zaposlene, ki so jih napotili v tujino, plačevati prispevke za socialno varnost od višine dejansko izplačane plače in ne več od (nižje) plače, ki bi jo ti delavci prejeli, če bi delali v Sloveniji. To je, zelo laično in poenostavljeno povedano, bistvo zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki mu delodajalska združenja nasprotujejo, ker bo po njihovem mnenju negativno vplival na konkurenčnost slovenskih podjetij, s čimer se strinjajo v NSi, ki je vložila novelo za zamik začetka njegovega izvajanja.