Med najbolj citiranimi v svoji stroki

Dr. Dejan Verčič, strokovnjak za strateško in interno komuniciranje ter za odnose z javnostmi je drugi najbolj citirani raziskovalec globalnih odnosov z javnostmi v obdobju med letoma 2010 in 2019. To je pokazala bibliometrična analiza 521 člankov, ki so bili objavljeni od leta 1983 do 2019 v šestih najpomembnejših znanstvenih revijah. Analiza je predstavljena tudi v Public relations review, najuglednejši znanstveni reviji na tem področju.»Ko je pred skoraj 60 leti kanadski profesor Marshal McLuhan v knjigi Guttenbergova galaksija svet opisal s prispodobo o globalni vasi, si ni mogel predstavljati, da bomo tako kmalu sedeli v globalni sobi, v kateri se vsi neprestano in hkrati pogovarjamo z vsemi, vsi o vseh vse vemo in si stalno čez ramena kukamo v ekrane telefonov, ki so morda pametnejši od nas. Svet ima samo še en politični, gospodarski in družbeni sistem. Izobraževanje, kultura, moda, nabavne verige, pandemije, preseljevanje ljudi, proizvodnja, raziskovanje, segrevanje ozračja, trgovina, zabava … Vse je globalno in globalizacije se ne da več spraviti nazaj v steklenico. Lahko jo samo še poskušamo razumeti in nanjo vplivati,« je strnil misli profesor, avtor in podjetnik dr. Dejan Verčič.