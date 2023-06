Med odpiranjem in zapiranjem vrat je prepih

V nadaljevanju preberite:

Na sestanku upravnega odbora platforme, ki je potekal prejšnji teden, so se opredelili do načrtov za delovanje platforme do konca leta. Skupna ocena je bila, da mora biti prvi dogodek kvalitetno pripravljen, zato so ga umestili v čas ob koncu septembra. Razprava se bo osredotočila na gospodarske izzive Slovenije.

»Ta stranka mi je omogočila, da sem na celotni politični poti ostal takšen, kot sem. Za to sem neizmerno hvaležen. Svojo politično pot sem začel od spodaj navzgor. Tako kot zdaj gradimo društvo – od spodaj navzgor. Trikrat sem kandidiral, preden sem bil uspešen. Nisem se »usedel« na politično funkcijo, dobro vem, kaj pomeni politični poraz«. Tako pa je Logar, med drugim, odgovarjal na vprašanje o odnosu do svoje stranke SDS.