Med poezijo letnic, grč in razpok

Prodaja je podjetniški izziv

Umivalnike izdeluje iz posebnih kosov lesa, ki jih ročno obdela, razen detajlov, pri katerih uporablja napredne tehnologije. FOTO: osebni arhiv

Umivalnik iz masivnega lesa korenine ciprese ...

Tudi stranke sodelujejo

... ali pa iz trdega masivnega hrastovega lesa. Hrast je slovenski. Sušil se je več kot desetletje. FOTO: osebni arhiv

je na razstavi Čar lesa sodelovala že večkrat. Leta 2019 je za Simple chair dobila nagrado za do okolja najbolj prijazen izdelek. Po poklicu je oblikovalka. Študirala je na Academy of fine arts v Benetkah.»Svoj prvi leseni umivalnik sem oblikovala, ko sva z možem prenavljala stanovanje. Zaželela sem si nekaj, kar bo samo moje, unikatno, česar ne vidiš povsod. Izdelek je primer dobre prakse: Lokotowood je bil ljudem zelo všeč in naročila so začela deževati,« se spominja mlada podjetnica, ki poleg lesenih umivalnikov izdeluje tudi pohištvo za notranjost domov.Največ proda umivalnikov. Med kupci njenih prestižnih izdelkov je veliko Slovencev, a tudi tujcev iz Avstrije, Nemčije, njen izdelek je romal celo v daljni New Jersey.Podjetniški začetek je bil težek, največja težava pa prodaja. »Brez moževe pomoči mi ne bi uspelo,« priznava oblikovalka, ki ima razstavni atelje v stari istrski hiši v Kortah nad Izolo. Umivalnike izdeluje iz posebnih kosov lesa, ki jih ročno obdela, razen detajlov, pri katerih uporablja napredne tehnologije. »Vsak kos lesa posebej izberem, saj iščem posebnosti v grčah in letnicah in tudi v sami obliki lesa.«Površine umivalnikov zaščiti s posebno epoksi smolo, mize in stole ter drugo pohištvo pa z oljnim voskom. Njeni izdelki imajo moderno obliko, zasnovani so tako, da so funkcionalni, preprosti za uporabo in hkrati privlačni na pogled. »Večinoma uporabljam slovenski les, tudi material iz žledoloma. Če lesa v Sloveniji ne dobim, grem ponj v Avstrijo,« pravi podjetnica, ki svoje izdelke oblikuje večinoma iz hrastovega lesa.Delavnico ima doma, zraven hiše. »To je zelo prikladno predvsem zaradi hrupa, ki ga povzročam, ko ročno obdelujem izdelke. Moje delo ni samo izdelovanje pohištva, ampak tudi kiparjenje z lesom v uporabne skulpture. Navdih črpam od japonskih mojstrov,« pove Natja.Med njenimi izdelki tako najdemo umivalnik, narejen iz masivnega lesa korenine ciprese, in umivalnik, narejen iz trdega lesa belega jesena. »Ta umivalnik je zelo poseben, saj sem med obdelavo in brušenjem odkrila star podpis neznanega vojaka v vojaški bazi v Pivki. Trenutno še ni dokončno pobarvan, ker čakam stranko, s katero ga bom oblikovala v končni izdelek.Poseben izziv zanjo so kavne mizice, pri katerih oblikovanje v celoti prilagodi lesu, ki je na razpolago. Tako je Natja najnižji del jelke, ki se podaljša v korenine, spremenila v krasno Special star table, ki se od drugih miz razlikuje po velikosti in nenavadni obliki s štrlečimi začetki korenin. Stari in odvrženi macesnovi tramovi se pod Natjinimi rokami spremenijo v posteljo ali okvir za ogledalo.»Združite potovanje na morje z obiskom našega ateljeja. Od Portoroža in Izole smo oddaljeni le deset minut,« povabi Natja, ki iz izkušenj ve, da noben obiskovalec ne more skriti navdušenja ob ogledu njenih izdelkov. Podjetje Logotowood želi kupcem res ponuditi nekaj posebnega, a šele ogled v živo razkrije, kaj v resnici to je. Pa še na nekaj je treba opozoriti: kupec lahko med procesom izdelave ves čas spremlja, nadzira in usmerja izdelavo skladno s svojimi željami. V objemu lesa je prijetneje, bolj spokojno in pomirjajoče ...