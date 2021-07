Med vrtačami, kapniki in jastrebi do morja

V nadaljevanju preberite:



Največja državna naložba ta hip, ocenjena na nekaj manj kot milijardo evrov, postaja resničnost. Doslej je nastalo za dva tedna zamud, a jih bodo gradbinci lahko nadomestili, ker uvajajo hitrejše metode vrtanja predorov. Če prihodnji teden ne bo prevroče, bodo betonirali večji del mostu čez Glinščico, danes naj bi bile znane ponudbe za odločitev o deponijah, objavili so naročilo za prestavitev tira od Divače do prvega predora, turški partnerji so začeli urejati kampus v Orehku. Doslej so za drugi tir namenili 119 milijonov evrov.