Medicinske sestre bežijo iz bolnišnic

Odhodi

V UKC Ljubljana manjka 800 sester

Vsaka peta mdicinska sestraje starejša od 55 let. FOTO: Voranc Vogel/Delo

11.503

je zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v slovenskih bolnišnicah





23.302

je vseh zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji, 32.404 pa vpisanih v register izvajalcev



Najraje v Avstrijo

Vsaka peta starejša od 55 let

​Pomanjkanje kadra v zdravstveni negi pomeni večje obremenitve.

Zaradi prevelikih obremenitev in prenizkih plač poklic ni zanimiv.

Medicinskim sestram več pomeni prosti čas kot denar.

Prvi korak za izhod iz krize

Prvi korak za izhod iz kriz je povišanje plač. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Za mlade pomemben prosti čas

»Naj zadnja medicinska sestra ugasne luč.«

Globlji vzroki

Medicinske sestre s srednjo izobrazbo so pred nekaj leti izgubile svojo vlogo, ki so jo imele v sistemu. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Znanje je pomembno

Vse za zdravstveni kader

Pomanjkanje negovalnega kadra že precej vpliva na delo v bolnišnicah, kjer poskušajo narediti vse, da bi pridobili dodatne bolničarje in medicinske sestre. V UKC Ljubljana vabijo na delo upokojene medicinske sestre in študente, delo po podjemni pogodbi omogočajo zdravstvenikom iz drugih zavodov, medicinskim sestram v intenzivni terapiji so zvišali urno postavko, odrejajo nadurno delo, razpisali so kadrovske štipendije, sodelujejo z zdravstvenimi šolami in načrtujejo ustanovitev lastne fakultete za zdravstveno nego, ministru so predlagali spremembo zakona za lažje zaposlovanje tujcev. Podobno ravnajo tudi druge bolnišnice. Iz tujine medicinskih sester ni: jezik na ravni B2 za srednje ali C1 za diplomirane sestre je pretežko osvojiti.





Zagon četrtega vala epidemije je iz dneva v dan močnejši, medicinske sestre – diplomirane in srednje – pa bežijo iz bolnišnic. Manjka jih že več kot 1700. Po analizi zbornice zdravstvene in babiške nege je največje pomanjkanje na najzahtevnejših deloviščih. Z ministrom za zdravjein sindikati se vsak teden pogajajo za višje plače. A tudi če bi plače podvojili že prihodnji mesec, je vprašanje, ali bi to zadržalo medicinske sestre v bolnišnicah, pravijo sogovorniki.Medicinske sestre s srednješolsko in visokošolsko izobrazbo odhajajo iz vseh bolnišnic. Nekatere so nam sporočile odhode v prvi polovici letošnjega leta: iz UKC Maribor jih je odšlo 68, med njimi se jih je 25 upokojilo; iz bolnišnice Murska Sobota jih je odšlo 32; iz Trbovelj 23; iz Brežic 12; z Golnika 15; iz bolnišnice Šempeter pi Novi Gorici 35, od tega se jih je pet upokojilo. Nekatere medicinske sestre je bonišnicam uspelo nadomestiti, mnogih ne.V UKC Ljubljana, kjer izvajajo najzahtevnejše posege in imajo največ intenzivnih postelj, je praznih 630 delovnih mest za bolničarje, zdravstvene tehnike in diplomirane medicinske sestre. Da bi lahko izvedli programe zdravljenja, predvidene za letos, bi jih potrebovali dodatno še 170. Naredili so že vse, kar je v njihovi moči, da bi pridobili kader, a rezultat je tak, kakršen je: v zdravstveni negi manjka 800 ljudi.V UKC Maribor bi za normalno delo klinik potrebovali še 105 diplomiranih medicinskih sester in 75 srednjih, za potrebe covidne enote pa dodatnih 39. »Na ponavljajočih razpisih smo bili neuspešni,« so povedali.V tretji največji slovenski bolnišnici – v Celju – manjka 50 sester, v murskosoboški bolnišnici 60, Trbovljah 15, Topolšici 10, na Golniku 6. Dolgoletna prepoved zaposlovanja po zakonu za uravnoteženje javnih financ v javnem sektorju, zdaj pa težke razmere in nizke plače negovalni kader odganjajo iz bolnišnic. »Naj zadnja medicinska sestra ugasne luč,« je trpko zapisal te dni, predsednik strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege.Odhajanje negovalnega kadra iz bolnišnic ni novost: v treh letih – od leta 2017 do leta 2019 – je bilo izdanih 634 potrdil o dobrem imenu, ki ga potrebuje zdravstveni kader za zaposlitev v tujini, kar 95 odstotkov od tega za delo v Avstriji. V te podatke ni vključeno obdobje epidemije; vse bolnišnice poročajo o pospešenih odhodih, največkrat na lažja delovna mesta v zdravstvu ali zunaj zdravstva, kjer ni dela ob koncu tedna in nočnih dežurstev. Kakšna je rešitev?Začarani krog, ki je vključil 11.503 zaposlene v zdravstveni negi v bolnišnicah, bo težko prekiniti. Rezultati zdravljenja so večinoma odvisni tudi od nege – dela bolničarjev, zdravstvenih tehnikov in diplomiranih medicinskih sester. V zdravstveni negi delajo večinoma ženske, vsaka peta je stara več kot 55 let in ne opravlja dežurstev. Dežurstva so oproščene tudi matere z otroki, mlajšimi od treh let. Tako je najbolj obremenjena srednja generacija, ki ne zmore več.»Ker jih je premalo, delajo najbolj obremenjeni v zdravstveni negi kar tri vikende na mesec ter imajo še pet ali šest dežurstev. V stiski bi se jim lahko predpisalo tudi do 12 dežurstev na mesec,« opiše razmere, višja medicinska sestra in predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi v UKC Ljubljana. Dokler bodo plače nizke – za kader s srednješolsko izobrazbo ta znaša med 1043 in 1173 evrov bruto – ne bo zanimanja za težko in odgovorno delo s pacienti.»V zdravstveni negi bi bilo treba takoj zvišati osnovne plače za 30 do 50 odstotkov, k temu pa izplačevati še dodatke in v času epidemije dodatke za covid-19. Z višjimi plačami bi del zaposlenih, ki še ni našel druge službe, ostal,« meni Kotarjeva. Diplomirane medicinske sestre imajo okoli 500 evrov bruto višje plače od zdravstvenih tehnikov.A v Avstriji so plače dvakrat tolikšne, naše sestre pa odhajajo v zadnjem času tudi na lažja delovna mesta v zdravstvu. Odkar so pred nekaj leti odprli referenčne ambulante in centre za krepitev zdravja – oboji zaposlujejo diplomirane medicinske sestre – so te množično odšle tja. Odhajajo tudi v službe zunaj zdravstva, na primer v trgovine, kjer jim za enako plačilo kot v bolnišnicah ni treba delati ponoči in ob koncih tedna, pa tudi odgovornost je manjša. Sogovornica zato poudarja, da samo višje plače niso rešitev: »Ko se nekdo odloči, da gre, gre.«Sogovorniki se strinjajo, da razmer ni mogoče rešiti čez noč. Tudi če bi takoj zvišali plače, ne bi dobili kadra, ki je odšel.»Mlajšim denar ne pomeni več toliko, največ jim pomeni prosti čas. A da bi pridobili nov kader in bi lahko zaposlene razbremenili, je treba najprej zvišati osnovne plače, pri tem upoštevati zahtevnost dela po vzoru zdravnikov, ki so razporejeni glede na zahtevnost v različne razrede, in izplačevati dodatke. Žalitev je, kar predlagajo zdaj: 400 evrov bruto dodatka na mesec za tiste, ki delajo vse dneve v skafandrih z bolniki s covidom-19,« pravipredsednica Sindikata delavcev zdravstvene nege Slovenije, in dodaja: »Če se ne bo nekaj zares spremenilo, ne vem, kaj bo z zdravstveno nego. Utrujeni in naveličani smo – vsi bodo odšli.«Tako je naslovil trpko pismo javnosti v teh dneh, predsednik Strokovnega združenja izvajalcev zdravstvene in babiške nege Slovenije, in v njem zapisal, da so vzroki za sedanje stanje globlji in kompleksnejši. Strinja se, da so plače prenizke, vendar meni tudi, da ministrstvo za zdravje upošteva pri ustvarjanju svoje politike zgolj zbornico zdravstvene nege, ki pa »je vseh zadnjih dvajset let iz dneva v dan postopno rušila naš poklic«.Markeš opozarja na položaj medicinskih sester s srednješolsko izobrazbo, ki so jih čez noč oropali naziva medicinska sestra – postale so zdravstveni tehnik – izgubile so tudi pravico do svojega dela, ki so ga obvladale. Gre za to, da so po 38. členu zakona o zdravstveni dejavnosti pred nekaj leti vse srednje sestre, ki so delale na svojih delovnih mestih manj kot 12 let, izgubile možnost opravljanja svojega dela, namesto njih naj bi njihovo delo prevzele diplomirane sestre, ki pa so bile neizkušene.»Hrvati, Poljaki in drugi so srednje medicinske sestre dodatno izobrazili. Tako bi jih bilo treba tudi pri nas formalno dodatno izobraziti. Zdaj imamo veliko sester, ki znajo delati, na primer, z nekim aparatom, pa ne smejo, ker niso diplomirane, in imamo take, ki so diplomirane, a se delu šele priučujejo,« pravi Markeš.»Menjava generacij«, ki se je zgodila skozi šolski sistem, uveden leta 2012, daje prednost medicinskim sestram z visoko ali še višjo izobrazbo, ki več zaslužijo, ima podporo v točno določeni strokovni organizaciji in pogosto točno določenem sindikatu, kamor plačujejo medicinske sestre skoraj »prisilno članarino«, meni Markeš., ki zbornico zdravstvene in babiške nege vodi, odgovarja, da mora tudi stroka zdravstvene nege slediti znanosti in medicini.»Imeti morajo najboljše znanje. Kar smo naredili, je, da smo z 38. členom zakona o zdravstveni dejavnosti po vzoru EU prenesli kompetence na diplomirane medicinske sestre. Ko mlad strokovnjak pride v sistem, se mora seveda uvesti v delo. Strah me je, da mladi, ki prihajajo, nimajo možnosti za mentoriranje, temveč so vrženi v sistem,« navede. Poudarja, da je zelo pomembno, da imajo medicinske sestre specialna znanja. A bolnišnice gredo v drugo smer: zaradi pomanjkanja kadra so prisiljene sestre prerazporejati po različnih oddelkih ne glede na znanje.