Medkulturni dialog zamenjala zaščita Evrope

Vlada Janeza Janše si je pred trinajstimi leti za eno od prioritet prvega predsedovanja Slovenije svetu EU postavila »spodbujanje dialoga med različnimi kulturami, prepričanji in izročili«. FOTO: Matej Družnik/Delo



Nenavaden zasuk

Margaritis Schinas, evropski komisar za promocijo evropskega načina življenja. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

Predsedovanje pod drobnogledom

Vladasi je pred trinajstimi leti za eno od prioritet prvega predsedovanja Slovenije svetu EU postavila »spodbujanje dialoga med različnimi kulturami, prepričanji in izročili«. V drugo pa bo izbrala povsem drugačen ton; med prednostnimi nalogami prihajajočega mandata na čelu sveta EU bo namreč ohranitev evropskega načina življenja – koncept, ki mu kritiki očitajo, da v ospredje postavlja evropocentričnost in zanika raznolikost.Čeprav je zaradi pandemije covida-19 in težav, povezanih z njo, vprašanje, kaj je in kaj ni evropski načina življenja, zdrsnilo v ozadje, ni zato nič manj kontroverzno in razdvajajoče. »Morda je bil mišljen dobronamerno, toda ta koncept se uporablja predvsem za upravičevanje nastajanja utrdbe Evrope vis-à-vis ostalemu svetu. Z njim se tudi zanemarja rasna raznolikost evropskih narodov,« je za Delo razmišljal, profesor evropskega prava na mednarodni pariški poslovni šoli HEC, ki se mu je izraz zdel močno problematičen že leta 2019, ko ga je predstavila evropska komisijain iz njega naredila resor, pod katerega so bile pozneje uvrščene migracije in paleta drugih področij.Vlada je pri opredeljevanju prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU, ki ga bomo od Portugalske prevzeli 1. julija, uporabila besednjak komisije, ni pa zato iz internih gradiv in odgovorov ministrstva za zunanje zadeve nič bolj jasno, kako si sama razlaga pomen evropskega načina življenja.Na ministrstvu za zunanje zadeve so zgolj poudarili, da komisija pri tem izhaja iz želje po zaščiti pravnih, političnih in gospodarskih stebrov EU ter »promociji temeljnih vrednot, ki so sestavni del evropskega načina življenja; torej demokracije, vladavine prava in človekovih pravic«. Ključni del spodbujanja evropskega načina življenja je po navedbah ministrstva tudi »zaščita zunanjih ter čim bolj neovirano prehajanje notranjih meja«.»Frazo evropski način življenja bi lahko razumeli kot evropocentrično in ekskluzivistično, celo ksenofobno,« je ocenil, profesor na katedri za mednarodne odnose na ljubljanski fakulteti za družbene vede. »Je neke vrste prazni označevalec, v katerega politiki – pogosto desni populisti – umeščajo fikcije, običajno usmerjene proti različnim skupinam, ki od tega odstopajo – manjšinam, deprivilegiranim skupinam, lahko pa tudi posameznim elitam ali drugim državam, ki jih krivijo za vse mogoče probleme in odvračajo pozornost od resničnih vzrokov.« Tudi zaradi številnih kritik, ki spremljajo koncept že od njegove geneze, se ta danes redkeje pojavlja v evropskem besednjaku.Poleg tega da ga želi Slovenija spet privzdigniti, pa bode v oči tudi kontrast med zavzemanjem za ohranjanje evropskega načina življenja ter zagovarjanjem dialoga med kulturami in drugimi raznolikostmi, ki ga je prva Janševa vlada uvrstila med prednostne naloge predsedovanja države svetu EU leta 2008. »Takrat smo pridno sledili pričakovanjem in glavna nagrada je bilo trepljanje po rami, ki ga je vlada potem doma predelala v politični kapital, z vsebinskega vidika pa je bilo prazno, kar se je pokazalo v naslednjem desetletju in pol,« je spomnil Marko Lovec. Sedanja vlada ima po njegovih besedah v primerjavi s takratno »veliko bolj izdelan profil, ki pa je hkrati kontroverzen in tvegan, saj kar sam po sebi kliče po kulturnem boju«, medtem ko trenutni zdravstveno-ekonomski položaj, v katerem je EU, pozicijam glavne vladne stranke ni najbolj naklonjen.Odločnejša politična profiliranost med predsedovanjem ima lahko visoko ceno za ugled države v očeh evropske javnosti – in Slovenija med drugo polovico leta vsekakor bo na očeh, opozarjajo sogovorniki.Če bo Janša poskušal pokazati, da podpira iliberalne poglede, ga bodo po mnenju nekdanjega vodje evropskih federalistov Andrewa Duffa »povsem ignorirali, in tako je edino prav«. Pri tem je bil bruseljski insajder, za katerim je več desetletij dela v evropskih institucijah, jasen, da je naloga predsedujoče države predsedovati svetu EU in dosegati napredek z evropsko zakonodajno agendo, ne pa »prenašati svojih strankarskih in nacionalnih fantazij na ostalo Unijo«.