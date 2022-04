Mehak finančni pristanek za Janševe kadre

V nadaljevanju preberite:

Na mizi poslovodstva Pošte Slovenije je po naših informacijah odločitev o določitvi novih upravičencev do konkurenčne klavzule in s tem do dveletnega nadomestila po koncu zaposlitve. Konkurenčno klavzulo ima deveterica zaposlenih – vodilni kadri – po spremembi pravilnika, pod katerega se je podpisal generalni direktor Tomaž Kokot (kader SDS), pa bi lahko bilo do nje upravičenih več deset zaposlenih.

Menda so to predvsem Kokotovi kadri, ki bi po volitvah lahko ostali brez služb, med njimi naj bi bila po neuradnih informacijah tudi partnerka sedanjega pravosodnega ministra Marjana Dikaučiča.