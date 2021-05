Mesec: Vprašanje ni le, kako doseči predčasne volitve, ampak tudi, kaj potem

Pripravljajo podnebni zakon

Koordinator Leviceje na kongresu stranke v Sežani opozoril na krize zadnjih let. Po njegovem prepričanju je Levica edina stranka prihodnosti v Sloveniji, ker si ne dela iluzij, da bo po odhodu vlade Janeza Janše konec težav. V stranki bodo storili vse, da bo prihodnost svobodna, demokratična in ekološka, je napovedal.»Kapitalizem se je zapletel v spiralo kriz in zgodovina je odprta. Da, živimo v zanimivih časih, a živimo in delujemo brez strahu. Zavedamo se, da se zoperstavljamo silam, ki so trenutno močnejše od nas in ki nas zaradi lastnih koristi vlečejo v mračno prihodnost,« je v nagovoru na kongresu, ki je zaradi epidemioloških omejitev deloma potekal prek spletnih kanalov Levice, dejal Mesec.V zadnjem desetletju se je po njegovih navedbah pojavil morda največji problem: »Povampirila se je tudi desnica, ki ji ni več nerodno obujati duhov fašizma, za katere smo mislili, da so bili leta 1945 v Evropi dokončno pokopani.« Ne le Slovenija pod Janševo vlado, ki je po njegovi oceni največji problem v državi, pač pa se ves svet sooča s krizo demokracije, rastejo nedemokratični režimi ali pa uspevajo politiki s takimi ambicijami. Namesto da bi zrli v prihodnost in se pogovarjali o tem, kako rešiti splet kriz, v katerega se je zapletel naš svet, nam po besedah Mesca vladajo ljudje, ki tem težavam prilivajo olja na ogenj.Kot je med drugim dejal, je treba zbuditi razpravo o prihodnosti, v kateri se je treba vprašati ne le, kako doseči čim prejšnje predčasne volitve, ampak tudi to, kaj potem. Tema današnjega kongresa je zato vprašanje, kako na agendo pripeljati teme, ki so z nje izpadle, na primer podnebna in okoljska kriza, prihodnost dela, neenakost in delitev bogastva, prihodnost demokracije in človekovih pravic, tehnologije.Mesec je še poudaril, da Levica ni stranka proti gospodarstvu, kar da jim podtikajo njihovi nasprotniki. Trdi, da so za vse, ki ustvarjajo, so pa proti rentnikom, tistim, ki živijo od dela drugih. Prav tako je treba po njegovih besedah ustvariti prostor za mlade in nasloviti neenakost v vseh njenih pogledih. V stranki se, kot je sklenil, zavedajo razsežnosti okoljske in podnebne krize. Zato so pripravili podnebni zakon, ki ga nameravajo uskladiti z drugimi strankami in relevantnimi deležniki.Tudi koordinator programske okoljske skupineje kot enega temeljnih projektov stranke v prihodnjem mandatu izpostavil podnebni zakon, ki ga bodo pripravili. S predlogom so po njegovih besedah že precej daleč, temelji pa na osnutku, ki so ga pripravili najboljši strokovnjaki na področju podnebne politike v Sloveniji. Predlog bo cilje razogljičenja določil kot pravno zavezujočo normo, predvideva pa tudi ustanovitev neodvisnega sveta za podnebno krizo, ki pa ne bo »še en brezzobi posvetovalni organ«.