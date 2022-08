Mesta za izobraževanje starejših nekje že zapolnjena

V nadaljevanju preberite:

Milijon evrov in pol (300 na udeleženca), kolikor je skupaj namenjenih za razvoj digitalnih kompetenc za starejše, je očitno premalo. Nekaj od 5000 mest, kolikor jih je bilo na voljo za brezplačno izobraževanje in na katera se starejši od 55 let lahko prijavijo neposredno pri izvajalcih izobraževanj, je ponekod že zasedenih. Informacije, kdo so ponudniki izobraževanj, so postale z zamudo javne v torek.

Včeraj smo skozi ves dan po telefonu poskušali priklicati izvajalce izobraževanj za dvig digitalnih kompetenc. Od 30 ponudnikov se nam na telefonske številke, navedene na seznamu službe vlade za digitalno preobrazbo, ni oglasil skoraj nihče.