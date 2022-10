Milan Brglez preganja Natašo Pirc Musar z levosredinskega polja

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih dneh se je zaostrila predsedniška bitka med Natašo Pirc Musar in Milanom Brglezom, ki za njo po zadnjem merjenju inštituta Mediana zaostaja dobrih pet odstotnih točk. Nataša Pirc Musar očita Milanu Brglezu, da se ni oglašal pod vladavino Janeza Janše in da se je prodal Gibanju Svoboda, Brglez pa ji vrača, da je davčna optimizatorka in da nima izkušenj v zunanji politiki.

Brglez tudi trdi, da se le odziva na napade Nataše Pirc Musar s konca prejšnjega tedna. V soboto je na kongresu SD na Ptuju svojo sicer profesorsko retoriko v dosedanji kampanji zaostril in dejal, da bo na »đone odgovarjal z đoni«.

O Nataši Pirc Musar pravi, da je v nasprotju z njim odvisna od interesov tranzicijskega kapitala, hkrati pa ji očita, da si kot odvetnica izplačuje prenizko plačo, a visoke dobičke, s čimer posledično prispeva manj v pokojninsko in zdravstveno blagajno, s tem pa šibi socialno državo.