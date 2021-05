Minimalna plača za skrb za otroke s težjimi ovirami

V nadaljevanju preberite:



Starši, ki so zapustili trg dela zaradi skrbi za otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo s seznama hudih bolezni, bodo od predvidoma 1. julija upravičeni do delnega plačila izgubljenega dohodka v višini minimalne plače, kar je skoraj 400 evrov bruto več, kot so do zdaj. Poziv, naj se to nadomestilo zviša, je na ministrstvo za delo naslovil tudi urad varuha človekovih pravic, kjer zaznavajo, da marsikatera institucija ljudem ne pojasni, kakšne pravice jim pripadajo.