Minimalni popravki ob velikem dvomu pod streho

Potem ko je v državnem zboru dvakrat propadel poskus ukinitve volilnih okrajev, saj za sprejetje ni potrebne dvetretjinske večine, so poslanci SDS, NSi ter večina poslancev SMC in Desusa potrdili minimalne spremembe volilnih okrajev in tako po njihovem mnenju – ne pa tudi opozicije – uresničili odločbo ustavnega sodišča, ki je pred dvema letoma zaradi razkoraka po številu prebivalcev med njimi ugotovila neustavnost.