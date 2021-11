Minister bi zvišal plače, stranke previdne

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Janez Janša in minister za javno upravo Boštjan Koritnik sta večkrat izpostavila oziroma se zavzela za zvišanje plač funkcionarjem, saj se menda že dogaja negativna kadrovska selekcija. K temu vlade že dolgo pozivajo vse skupine funkcionarjev, od županov, tožilcev, sodnikov do funkcionarjev na računskem sodišču, varuha človekovih pravic in Komisijo za preprečevanje korupcije.

Premier je na srečanju z župani napovedal, da bo koalicija še ta mandat poskusila zvišati funkcionarske plače, a najprej verjetno le županom. Predlog, ki predvideva reševanje problema v dveh korakih, so zdaj na ministrstvu za javno upravo pripravili za vse funkcionarje, a vse bolj se postavlja vprašanje, ali za njegovo sprejetje obstaja zadostna politična volja.

