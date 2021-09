Minister Hojs veliko pričakuje od Frontexa

V nadaljevanju preberite:

V okviru predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije se je danes začelo dvodnevno zasedanje upravnega odbora Frontexa. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je kot gostitelj v imenu držav članic dejal, da od agencije veliko pričakuje, saj so med prioritetami slovenskega predsedovanja prav teme, povezane s krepitvijo schengenskega območja in celovitega upravljanja migracij.



»Pričakovanja so velika, države članice smo si edine, da moramo ustrezno varovati zunanjo mejo EU, pri čemer ima pomembno vlogo prav Frontex, ki mora pomagati državam članicam pod pritiskom,« je v svojem nagovoru povedal minister Hojs ter opozoril na pomembnost delovanja agencije v tretjih državah.



Poudaril je, da imajo države na območju Zahodnega Balkana enake naloge kot EU pri upravljanju meja in migracij. Agencijo Frontex je zato pozval, naj tem državam pomaga. V zadnjem obdobju se Frontex in celotna EU osredotoča predvsem na razmere na belorusko-poljski meji in v Afganistanu.