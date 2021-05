Minister Koritnik napoveduje dogovor s sindikati javnega sektorja

Minister za javno upravoje danes ob robu obiska v Bruslju pojasnil, da je vladno gradivo o predlogu dogovora s sindikati javnega sektorja pripravljeno in čaka na obravnavo. Dodal je, da bi do podpisa moralo priti v naslednjem tednu, saj je časovna komponenta ključna.Koritnik je glede dogovora o odpravi še veljavnih varčevalnih ukrepov, spremembi plačilnega dneva, stroških prevoza na delo ter regresu za letni dopust povedal, da so se s sindikati javnega sektorja »nekako našli glede večine stvari,« ne pa glede vseh. Dogovor mora potrditi še vlada, nato pa lahko sledi podpis. Sam sicer na sredini seji vlade, ko je ta sprejela spremembo plačilnega dneva, ni bil prisoten, je pa sklep pripravljalo ministrstvo za finance.V teh dneh se sicer do predloga dogovora opredeljujejo organi sindikatov javnega sektorja. Glede priprav na stavko sindikata poklicnih gasilcev je povedal, da so težave nastale tudi zaradi naključnega dogodka. »28. aprila je bila imenovana pogajalska skupina tudi za to področje, a dan pozneje član z ministrstva za obrambo, vodja te skupine, ni bil več na svoji funkciji, in je bilo treba ta postopek zavrteti znova,« je pojasnil. Je pa Koritnik dodal, da je vladno gradivo s člani pogajalske skupine že pripravljeno.Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije je v torek ministru za obramboočital popolno ignoranco podpisanih stavkovnih zavez ter zavračanje socialnega dialoga, kar da neposredno škoduje slovenskim poklicnim gasilcem. Pri tem so napovedali zaostritev sindikalnih aktivnosti, vključno s pripravo na izvedbo stavke. Pojasnili so, da so vodstvo ministrstva večkrat pozvali k nadaljevanju pogajanj, a na ministrstvu ni bilo nikakršnega premika in še po več kot dveh mesecih niso prejeli niti odgovora.Na njihovo izjavo so se odzvali na ministrstvu za obrambo in zatrdili, da redno in dobro sodelujejo z gasilskimi organizacijami in so vedno pripravljeni na pogovore, še posebej ko gre za urejanja statusa poklicnih gasilcev. Napovedali so nadaljevanje pogajanj v najkrajšem možnem času.