Han obljubil pomoč in se odpeljal z vlakom

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je ob današnjem svetovnem dnevu turizma, ki poteka s pozivom k ponovnemu razmisleku o turizmu, panogi obljubil pomoč države. »Sledili bomo razvoju trajnostnega turizma z nizkim ogljičnim odtisom in aktivirali vire za ustvarjanje dodane vrednosti za vse,« je poudaril v poslanici.

Na vprašanje, kakšna bo ta pomoč in kolikšna sredstva ima v mislih, je odgovoril: »Prejšnja vlada je sprejela strategijo, ki je dala dober odgovor za nadaljnjih šest let. Med energetsko krizo bo vlada že na splošno pomagala gospodarstvu in v tem sklopu tudi turizmu. Turizem je med pandemijo doživel veliko krizo in pri tem je prejšnja vlada s turističnimi boni naredila dobro potezo ter ga obdržala nad vodo, mi pa se trudimo, da bi mu pomagali z dodatnimi sredstvi pri investicijah. Prav zato smo danes objavili razpis v višini 69 milijonov evrov za pomoč turizmu, do konca leta pa bo ponovno izšel še razpis za vlaganja v javno turistično infrastrukturo v višini deset milijonov evrov.«

Matjaž Han se je ob svetovnem dnevu turizma posebej zavzel za vse, ki delajo v turizmu. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kar zadeva zakonodajo, se bodo na ministrstvu, kot je dodal Han, najprej posvetovali s predstavniki turizma in gostinstva o tem, kaj potrebujejo, in nato »podpirali teme in zakone, ki bodo delovali predvsem v korist zaposlenim ter vsem delavcem v turizmu«. Turizem v Sloveniji predstavlja deset odstotkov bruto domačega proizvoda in zaposluje več kot 57.000 ljudi.

Več o razpisu V okviru razpisa za investicije v nastanitvene turistične zmogljivosti za dvig dodane vrednosti turizma, vrednega 69 milijonov evrov, je za popolne prenove namenjenih 48,5 milijona, za novogradnje pa 20,5 milijona evrov. Investicije se lahko nanašajo na vlaganja v hotele, motele, penzione, gostišča, turistične kmetije, kampe in glampinge kategorije najmanj tremi zvezdicami oziroma jabolki ter kampe in glampinge kategorije najmanj štirimi zvezdicami, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, ki opravljajo dejavnost s področja gostinstva in turizma, z izjemo podjetij, ki so v 25 ali več odstotni javni lasti. MGRT bo sofinanciralo stroške gradnje in opreme ter v manjši meri tudi stroške elaboratov, usposabljanj, pridobitve ekoloških znakov, zagonskega trženja in stroške opreme za proizvodnjo obnovljivih virov energije.

Ob današnjem svetovnem dnevu turizma je Slovenska turistična organizacija sicer pripravila promocijsko vožnjo z vlakom, s čimer želijo poudariti pomen trajnostnega turizma in zelene mobilnosti. »Verjamem, da bomo tudi prek turizma Slovence spodbudili, da se bodo čim več vozili z vlaki po vsakodnevnih opravkih,« je dejal minister, tik preden je vlak odpeljal s perona 10 na ljubljanski železniški postaji.

Želijo si vlaganj v razvoj prog

Darja Kocjan, direktorica Potniškega prometa pri Slovenskih železnicah, je ob srečanju z novinarji poudarila, da število potnikov v splošnem narašča. Z vlaki prepeljejo v povprečju več kot 14 milijonov ljudi. Kot je dodala, je Slovenija po železnici povezana z vsemi večjimi evropskimi mesti; na voljo so ugodne, tudi nizko cenovne ponudbe. »Kot prevoznik pa si tudi želimo vlaganj, nadgradenj, dvotirnosti in elektrifikacije regionalnih prog, ki dajejo potencial za razvoj in širitev ponudbe javnega potniškega prometa.«

V turizmu je zaposlenih več kot 57.000 ljudi. FOTO: Leon Vidic/Delo

Maja Pak, direktorica Slovenske turistične organizacije, je ob svetovnem dnevu turizma poudarila prav velik pomen panoge za slovensko gospodarstvo in druga področja ter nujnost prilagajanja turizma spreminjajočim se razmeram. »Strategijo imamo, vemo, pomembno jo je uresničiti.« Dodala je, da bo zato za uspešno okrevanje in krepitev odpornosti turizma nujna transformacija panoge, kar je dolgoročen in zahteven proces, ki zahteva spremembo v upravljavskih procesih in prevzemanju novih odgovornosti na vseh ravneh v turizmu.