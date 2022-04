Znaki akutnega hepatitisa: zlatenica, svetlo blato in temen urin

Minister za zdravje Janez Poklukar je v izjavi za medije o akutnem hepatitisu nejasnega vzroka pri otrocih povedal, da so doslej pri nas obravnavali en takšen primer, ki ustreza definiciji akutnega vnetja jeter – šlo je za otroka, starejšega od deset let –, vendar adenovirus ni bil potrjen. Šlo je za blag potek bolezni, otrok uspešno okreva v domačem okolju.

Minister Poklukar je poudaril, da ni razlogov za paniko. Starše pa je pozval, naj bodo pozorni, če bi se pri otrocih pojavila rumenica (zlatenica), svetlo blato ali temen urin. V tem primeru naj otroka odpeljejo k pediatru ali dežurnemu zdravniku.

Osnovni ukrepi za obvladovanje te redke bolezni so enaki kot pri preprečevanju širjenja okužb pri virusu: higiena rok, kašlja in vzdrževanje medosebne fizične razdalje.

Potrditev adenovirusa še ni razlog za strah

Slovenska strokovna javnost je pred dnevi dobila priporočila, kako ravnati v primerih suma na akutno vnetje jeter pri otrocih. Če pediater ugotovi sum na akutno vnetje jeter, otroka pošlje v regionalno bolnišnico. Tam po posvetu z infekcijsko ali pediatrično kliniko izvajajo nadaljnjo diagnostiko. Poklukar je poudaril na pomembno prednost - dobro razvito pediatrično mrežo v Sloveniji in strokovnjake, ki so v samem evropskem vrhu.

Predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec je pojasnil, da vnetje jeter povzročajo različni virusi. Pri akutnem hepatitisu pri otrocih se pojavlja posebna vrsta adenovirusa, ki povzroča tudi drisko. A je pomiril pred morebitnim prezgodnjim strahom: »Če kdo dobi diagnozo, da je okužen z adenovirusom, to še zdaleč ne pomeni, da gre za akutni hepatitis.« Če pa bi bil adenovirus vendarle prisoten, lahko v laboratoriju to potrdijo z rutinsko preiskavo v nekaj urah, je še dodal Petrovec.

Tatjana Mrvič, pediatrinja in infektologinja z infekcijske klinike, je zagotovila, da bodo otroci s sumom na akutno vnetje jeter zelo hitro deležni ustrezne diagnostike.

Doslej 169 primerov, en otrok umrl

Strokovnjaki v Sloveniji so v zadnjih 14 dnevih pregledali celoten potek dogodkov v zvezi z akutnim hepatitisom pri otrocih. 31. marca je iz Škotske prišla prva vest o petih primerih okužb z akutnim vnetjem jeter pri otrocih, starih od tri do pet let. Kmalu so škotski strokovnjaki ugotovili, da so letos imeli že 13 takšnih primerov, medtem ko so bili pred tem v povprečju letno štirje primeri.

Osmega aprila je bilo v Veliki Britaniji že 40 primerov.

Evropski center za nalezljive bolezni (ECDC) je 13. aprila državam izdal priporočilo, naj začnejo aktivneje prijavljati akutna vnetja jeter pri otrocih, mlajših od 16. let. Pri tem morajo biti izključeni primeri klasičnega hepatitisa, otroci pa morajo imeti vsaj 10-krat povečane jetrne encime.

23. aprila je ECDC sporočil, da je bilo do tega datume prijavljenih 134 primerov akutnega hepatitisa pri otrokih. Dvanajst v Izraelu, devet v ZDA in, največ, 114 v Veliki Britaniji. Skupno je bilo doslej potrjenih 169 primerov. En otrok je umrl.

Znanstveniki povzročitelja akutnega vnetja jeter še ne poznajo. Možni povzročitelji so virusi kakor tudi drugi patogeni.