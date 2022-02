Poklukar: S ponedeljkom opustitev pogoja PCT

Vlada se kljub javno predstavljenim pogledom stroke in pričakovanjem javnosti niti na seji v četrtek niti včeraj ni odločila za širše rahljanje epidemičnih ukrepov, obakrat so poročali tudi o prekinitvah razprave.

V tretje gre, kaže, rado. Vlada se je za dopisno sejo odločila tudi danes in po besedah ministra za zdravje Janeza Poklukarja naposled potrdila tudi širšo opustitev nekaterih ukrepov, kar ji je že v torek predlagala stroka.

Včeraj je vlada, denimo, odločila le, da osebam v primeru tveganega stika z okuženim z novim koronavirusom ne bo več odrejena karantena, medtem ko pogoja PCT in drugih ukrepov še ni spreminjala, z izjemo tega, da pogoj PCT ni več potreben za vstop v državo.

Danes je sledila vladna odločitev o širši opustitvi pogoja PCT, ki bo ostal od ponedeljka obvezen le še v zdravstvu, socialnem varstvu in zaporih. Vlada je ukinila tudi samotestiranje v šolah, a ob uporabi zaščitnih mask, prav tako pa bo država od ponedeljka krila stroške testiranja in samotestiranja na koronavirus le še v nekaterih dejavnostih, kjer je to zahtevano. S ponedeljkom bodo vrata ponovno odprli nočni klubi, v storitvenih dejavnostih pa bo konec omejitve števila ljudi.

Izjavo ministra za zdravje Janeza Poklukarja si lahko ogledate v videu:

Pogoj PCT le še v najbolj kritičnih dejavnostih

»Vladi sem včeraj predstavil stališče stroke, na današnji dopisni seji pa bodo sprejeta širša izhodišča, ki upoštevajo pandemsko izčrpanost in enostavnost izvedbe ukrepov. Odločitev vlade se od priporočil stroke sicer razlikuje v postopnosti oziroma hitrosti sproščanja ukrepov, vendar imamo vsi isti cilj, normalno in varno življenje na vseh področjih družbe,« je uvodoma povedal minister.

Potem ko je vlada odpravila karantene in pogoj PCT za prehajanje državne meje, je, kot je povedal, določila, da se s ponedeljkom, 21. februarja, povsod opusti spremljanje PCT pogoja, razen v najbolj kritičnih dejavnostih: v bolnišnicah, nastanitvenih zavodih socialnega varstva in zaporih.

Hkrati se ukinja brezplačno presejalno testiranje s hitrimi antigenskimi testi in hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje. Proračun bo kril le še testiranje s hitrimi antigenskimi testi za dejavnosti, kjer se bo to še naprej zahtevalo.

Ukinja se tudi samotestiranje v šolah, še naprej pa ostaja uporaba zaščitnih mask, razen za že doslej veljavne izjeme.

Preverjanje PCT pogoja nas je spremljalo od sredine lanskega septembra. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Še vedno me kot ministra za zdravje skrbi različica virusa BA.2«

»Prišli smo do točke, ko se lahko življenje spet začne vračati v normalne tire. 23 mesecev smo bili soočeni z nepredvidljivostjo, strahom, negotovostjo, izjemnimi napori in odrekanji vsakega izmed nas. Še vedno me kot ministra za zdravje skrbi različica virusa BA.2 in zasedenost bolnišnic z bolniki s covidom. To zato, ker je naš glavni cilj, da čim hitreje celotno zdravstvo prične izvajati vse preventivne in redne zdravstvene storitve. Zato vas vse prosim, da kljub sprostitvam ukrepov ravnate odgovorno in dosledno upoštevate priporočila stroke in NIJZ, ki ostajajo,« je še dodal.

Vlada je pričakovanja stroke glede opuščanja pogoja PCT celo razširila, saj se je predlog nanašal le na odpravo pogoja PCT v trgovinah, poštah, bankah, upravnih enotah, na bencinskih črpalkah, smučiščih, v javnem prevozu in na terasah gostinskih lokalov.

Počivalšek: Prišli smo nasproti pozivom gospodarstva

Vlada s ponedeljkom odpravlja vse epidemiološke omejitve v industriji, trgovini, turizmu in gostinstvu in drugih storitvenih dejavnostih. Pogoja PCT tako ne bo treba več dokazovati, sproščajo se omejitve delovnega časa gostinskih lokalov, odpirajo se nočni klubi, v storitvenih dejavnostih ne bodo več veljale omejitve dovoljenega števila ljudi. Pogoj PCT in vse ostale omejitve na gospodarskem področju bodo tako povsem odpravljene, še naprej pa bo treba upoštevati splošna pravila uporabe zaščitnih mask, razkuževanja, medosebne razdalje in zračenja prostorov.

»Pri odločitvi o sprostitvi ukrepov smo upoštevali mnenje zdravstvene stroke in stanje epidemije. Pozivom gospodarstva smo tako prišli nasproti v najvišji možni meri, kolikor je dopustila zdravstvena stroka,« je po seji na portalu gospodarskega ministrstva ocenil gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Po njegovem mnenju je vlada glede sprostitve ukrepov »sprejela uravnotežen pristop, s katerim še vedno varujemo zdravje najbolj rizičnih skupin ljudi, a obenem omogočamo državljankam in državljanom ponovno čim bolj normalno življenje, slovenskemu gospodarstvu pa poslovno okolje, v katerem bo lahko učinkovito delovalo.«