Minister Šarec o spremembah v civilni zaščiti

Mineva natanko pet let od vstopa Marjana Šarca v politiko na državni ravni, 17. avgusta 2018 so ga namreč v državnem zboru s 55 glasovi izvolili za mandatarja, zdaj pa v vladi opravlja funkcijo obrambnega ministra. Njegov odziv na naravno katastrofo, ki je prizadela državo, ga je iz zadnje četrtine na julijski lestvici premaknil močno navzgor, tako se je s 16. mesta povzpel na četrto mesto najbolje ocenjenih politikov. Je pa ta ocena sicer daleč od tistih, ki jih je dosegal med premierstvom. Šarec se je takoj po ujmi pojavil na terenu in pustil pozitiven vtis pri vseh komentatorjih in na družbenih omrežjih. »Gotovo izkušnje pomagajo, to je že moja peta ujma v različnih vlogah – tako v gasilski, županski in zdaj na državni ravni in te izkušnje so dragocene. V Kamniku smo imeli odlično organiziran štab,« komentira. Kaj je spremenil kot obrambni minister in kako komentira očitke Srečka Šestana o manjši robustnosti sistema civilne zaščite?