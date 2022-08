Minister za zdravje drži fige v žepu

Alija Žerdina je presenetila izjava ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki je v intervjuju za Ono zatrdil, da privatizacijske tendence v slovenskem zdravstvu niso problem. Janez Markeš je mnenja, da bi morali, če minister za zdravje meni, da to ni problem, izvesti referendum ali vsaj reprezentativno anketo prebivalstva, saj je prepričan, da je za večino privatizacija zdravstva še kako velik problem.

Žerdin meni, da je Bešič Loredan s tem želel povedati, da se procesi privatizacije v zdravstvu dejansko ne dogajajo, kar pa se zdi Markešu zelo problematično, saj številni poznavalci opozarjajo, da se to dogaja. Opozoril je zlasti na prispevek Dušana Kebra, ki je med drugim spomnil tudi, da so se predsedniki vladnih strank pred volitvami zavezovali, da bodo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, sedaj pa o tem ni ne duha ne sluha. Keber je zelo jasno in argumentirano pojasnil, da minister za zdravje ribari v kalnem in drži fige v žepu, njegov cilj pa je privatizacija zdravstva, je povzel Markeš.

Ob podpisu koalicijske pogodbe je bilo kot eden izmed največjih dosežkov izpostavljeno, da bodo morali zdravniki izbrati, ali bodo delali v zasebnem sektorju ali v javnem zdravstvu in s tem odpravili status dvoživk, je spomnil Žerdin. Kljub temu pa celo minister za zdravje še vedno dela kot kirurg za zasebno kliniko. Če ministrstvo ni dovolj težka služba, bi moral delati vsaj v javnem zdravstvu in s tem sporočiti, da si mu zavezan, medtem ko je delo v zasebnem poleg problematičnosti sporočila tudi korupcijsko tveganje, je dejal Markeš.