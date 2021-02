V Sloveniji potrdili južnoafriško različico novega koronavirusa

V mariborski regiji so potrdili južnoafriško različico novega koronavirusa pri osebi, ki je pripotovala iz Afrike, je na popoldanski novinarski konferenci povedal minister za zdravje. Epidemiološka služba je našla vse visokorizične kontakte, zato dodatni ukrepi niso potrebni.Novinarsko konferenco si lahko ogledate tukaj:Kot je povedal minister, so štiri osebe napotili na testiranje in v karanteno (testi so bili negativni), šest oseb pa je bilo napotenih v karanteno z vabilom na opravljanje testa. Osebi, ki sta se z okuženo osebo vrnili s potovanja, sta zboleli.Iz previdnostnih razlogov bodo povečali delež sekvenciranih testov, opravljenih v regiji, kjer so potrdili okužbo; po novem jih bodo sekvencirali 30 odstotkov in ne več deset odstotkov, kot doslej. Kot je povedal minister Poklukar, se južnoafriška različica širi lažje in hitreje kot različica, ki je pri nas prevladovala doslej. Medtem ko nekatere študije nakazujejo, da je potek bolezni po okužbi z južnoafriško varianto težji, drugi podatki kažejo, da lahko po okužbi s to različico zbolijo tudi osebe, ki so že prebolele covid-19 oziroma so se cepile. Oblike bolezni v teh primerih naj bi bile blažje.»Današnji primer kaže na to, da epidemije ni konec,« je komentiral minister Poklukar in pozval k spoštovanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Ponovil je, da so odsvetovana vsa nenujna potovanja v tujino in povedal, da bo svetovalna skupina prihodnji teden predvidoma pretresla morebitne ukrepe glede zaostrovanja vstopa v Slovenijo.Poleg novopotrjene južnoafriške različice so v Sloveniji že potrdili tudi angleško različico novega koronavirusa.