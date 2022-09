Minister zahteva konkretne spremembe

V nadaljevanju preberite:

Ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Danijel Bešič Loredan, je pripravilo smernice za zdravstveno politiko v prihodnjem letu. Nanašajo se na izboljšanje dostopnosti do zdravstvene obravnave na primarni ravni, izvajanje preventivnih programov, javno zdravje, nujno medicinsko pomoč, duševno zdravje, zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, lekarniško dejavnost, preskrbo s krvjo, krvnimi pripravki, tkivi in celicami ter na kakovost in varnost v zdravstvu.