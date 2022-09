Ministra sta včeraj s Fidesom dogovorila eno, danes predlagala nekaj drugega

Za danes napovedano novinarsko konferenco po pogajanjih sindikatov v zdravstvu z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom in ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik so na ministrstvu za zdravje tik pred zdajci odpovedali, ker da je ob isti, torej 14. uri seja vlade, na kateri mora biti ministrica nujno prisotna. Tiskovna konferenca je preložena na jutri.

Predstavniki Fidesa protestno odšli

Zdravniški sindikat Fides pa je hkrati sporočil, da je minister na današnjih pogajanjih predlagal sočasna skupna pogajanja za vse tri kolektivne pogodbe z vsemi sindikati za področje zdravstva, čeprav so se včeraj, ko sta prišla oba ministra na obisk k Fidesu, dogovorili drugače. Kot smo izvedeli, so predstavniki Fidesa današnja pogajanja zato protestno zapustili.

Konrad Kuštrin, predsednik sindikata Fides, pričakuje, da bo minister izpolnil obljube. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V sporočilu za javnost je Fides zapisal, da »se kljub včerajšnji soglasni ugotovitvi ministra za zdravje, ministrice za javno upravo in predstavnikov Fidesa, da je zdravstveni sistem v velikih težavah, današnji predlog ministra o skupnih pogajanjih vseh zdravstvenih sindikatov hkrati oddaljuje od hitrih in učinkovitih rešitev«.

V Fidesu ugotavljajo, da »s tem vladna stran dela vse v smeri, da ohranja sistem, ki je prinesel veliko pomanjkanje zdravnikov predvsem v javnem zdravstvu, ter na široko odpira pot privatizaciji in odhajanju zdravnikov v zasebni sektor ter v druge oblike dela«.

Fides poudarja, da so neposredna pogajanja o stavkovnih zahtevah najhitrejša in najučinkovitejša možnost za iskanje rešitev za izboljšanje sistema.

Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, je morala nujno na sejo vlade. FOTO: Arhiv SVREKP

Od ministra pričakujejo izpolnitev obljub

»Zato pričakujemo, da bo minister izpolnil obljube z včerajšnjega sestanka in nam posredoval konkreten predlog z vsebino in časovnim načrtom reševanja stavkovnih zahtev, da ga lahko že v četrtek obravnava Glavni stavkovni odbor Fidesa, kar bo osnova za nadaljevanje pogajanj.«

V Fidesu ocenjujejo, da je predlog ministrstva o sočasnih skupnih pogajanjih za vse tri kolektivne pogodbe z vsemi sindikati za področje zdravstva, s katerim so bili danes prvič seznanjeni, odmik od dogovorjenega in kot tak onemogoča plodno iskanje nujno potrebnih rešitev.

Skupna pogajanja neučinkovita

»Primerljivo usklajevanje enotnega plačnega sistema je trajalo šest let – to je časovno udobje, ki si ga v tem trenutku za reševanje najbolj kritičnih težav ne smemo in ne moremo privoščiti, če hočemo za vse prebivalce ohraniti dostopen in varen javni zdravstveni sistem. Zato sta sindikalna predstavnika zdravnikov in zobozdravnikov ministra danes seznanila, da vidi Fides rešitev v pogajanjih o reševanju stavkovnih zahtev, v okviru katerih se lahko naslovi tudi vprašanje plačnih nesorazmerij za delovna mesta zdravnikov in zobozdravnikov.

Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, je predlagal novo državno sekretarko Azro Herceg. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odmik od včeraj dogovorjenega reševanja zdravstva med Fidesom in obema ministroma je v nasprotju z interesi pacientov in dogovorom ter slaba popotnica za sklenitev sporazuma pred 19. oktobrom, dnevom napovedanega začetka stavke, ugotavljajo v Fidesu.