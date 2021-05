06.00 AstraZenece bo dovolj

05.00 Ljubljanska Drama bo simbolno odprla vrata s predstavo Škorpijon za tri gledalce

Ljubljanska Drama želi s to simbolno gesto odpiranja opozoriti, da položaj gledališke umetnosti kljub izboljševanju splošne epidemiološke slike in sproščanjem različnih vidikov družbenega življenja in udejstvovanja ostaja zapostavljen in vse bolj ranljiv. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

00.57 Ameriška FDA odobrila cepivo proti koronavirusu za stare od 12 do 15 let

00.30 Ministri EU v pripravah na izredni vrh o pandemiji in konferenci o prihodnosti Evrope

Včeraj dopoldne so cepilni centri od Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejeli obvestilo, da do danes lahko naročijo dodatne odmerke cepiva AstraZeneca. To se jim zdi problematično, saj bo dobava tega cepiva ustavljena, kar pomeni, da ni nujno, da bodo tisti, ki bodo prejeli prvi odmerek, v prihodnje dobili tudi drugega. Evropska komisija namreč ni oddala novih naročil za omenjeno cepivo. Pogodba se bo iztekla junija. Na vprašanje, ali bi bilo smiselno, da bi zato nehali cepiti s prvim odmerkom tega cepiva, je, vodja svetovalne skupine za cepljenje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, odgovorila, da gre za organizacijsko vprašanje: »Če drži, da dodatnih odmerkov ne bo več, potem je smiselno s tem cepljenjem nehati.«Ljubljanska Drama bo v okviru pobude #odprimogledališča simbolno odprla svoja vrata s tremi predstavami Škorpijon za tri gledalce. Igro francoske dramatičarke, ki jo je v prvi slovenski uprizoritvi režijsko podpisala, bodo danes, v četrtek in soboto lahko uprizoritev, ki so jo ta konec tedna v živo odigrali v spletnem prenosu, v parterju Male drame smeli spremljati le trije gledalci iz različnih gospodinjstev. Tako namreč predpisuje odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev, ki med preostalimi varnostnimi ukrepi ohranja tudi zahtevo po enem obiskovalcu na 20 kvadratnih metrih zaprte javne površine.Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v ponedeljek odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in Biontech proti novemu koronavirusu tudi za najstnike, stare od 12 do 15 let. To je prvo cepivo v ZDA, ki je dovoljeno za omenjeno kategorijo prebivalstva.Ministri EU za evropske zadeve bodo danes v Bruslju v okviru priprav na izredni vrh voditeljev EU konec maja razpravljali o spopadanju s pandemijo covida-19, med drugim tudi o cepivih in covidnem potrdilu. Govorili bodo tudi o Rusiji in konferenci o prihodnosti Evrope ter se seznanili z napredkom v pridružitvenem procesu držav Zahodnega Balkana.Ministri bodo v pripravah na izredni vrh voditeljev EU, ki bo 24. in 25. maja v Bruslju, danes razpravljali o usklajenem pristopu Unije pri spopadanju s pandemijo, med drugim o napredku pri cepljenju ter o preskrbi s cepivi in njihovi razdelitvi.V ta okvir sodi tudi razprava o napredku glede uvedbe digitalnega zelenega potrdila, ki ga je v marcu predlagala evropska komisija in ki naj bi olajšal potovanja med pandemijo. Evropski parlament in države članice se o tem potrdilu še pogajajo. V Bruslju si želijo, da bi bil politični dogovor dosežen do konca maja, da bi bilo v juniju vse pripravljeno na uvedbo potrdila v EU.