Nemški predsednik: Pandemija nam ne bo vzela prihodnosti

Nemški predsednik države Frank-Walter Steinmeier je v kratkem nagovoru prebivalstvo poskušal spodbuditi, naj bodo odgovorni in vzdržijo tudi v drugem ostrejšem zaprtju javnega življenja. Dejal je, da so dejstva o okužbah in smrtnih žrtvah neizpodbitna in da zahtevajo ukrepanje. »Kar smo naredili doslej, ni dovolj,« je dejal.



»Vsakdo se mora vprašati, kaj še lahko naredi, da zaščiti sebe in druge,« je apeliral na odgovornost vsakega posameznika, a hkrati poudaril, da so to za mnoge zelo obremenjujoči časi: »Božič in novo leto bomo praznovali drugače, kot smo upali.« Mnogi trpijo zaradi osamljenosti, ogrožene so ekonomske eksistence. »V mislih sem s tistimi, ki jim je najtežje,« je dejal predsednik, a hkrati dodal, da je to nujna žrtev posameznikov.



»Vemo, kaj moramo narediti. Praznujemo lahko kasneje, tudi darila lahko podarimo kasneje. Naš glavni cilj mora biti, da čim prej znižamo številke. To nam bo uspelo le, če naše stike radikalno omejimo. Ne smemo dopustiti, da bo naš zdravstveni sistem klecnil,« je opozoril.







Poudaril je, da virus korone ljudi obremenjuje že deset mesecev in da je zato razumljivo, da nestrpnost narašča. A tistim, ki imajo vsega dovolj in bi se radi vrnili v normalo življenje, je sporočil, naj vendarle pomislijo na tiste, ki so najbolj ogroženi, in tiste, ki se borijo za življenje. Poleg tega morajo vsi razmišljati tudi o tistih, ki imajo pred seboj še vse življenje – otroke. Tudi zanje in za njihove starše moramo virus spraviti nazaj pod nadzor, je poudaril predsednik.



Navsezadnje luč na koncu predora je. Kot je poudaril predsednik Steinmeier, je na voljo cepivo in cepljenje se bo začelo takoj po novem letu. »Smo močna država in v tej krizi se kaže, da so ljudje pripravljeni pomagati drug drugemu. Prepričan sem, da nam pandemija ne bo vzela prihodnosti, ampak da jo bomo premagali. Moramo jo in bomo jo,« je svoj nagovor sklenil nemški predsednik.

