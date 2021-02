Ministri SMC prvič nasprotovali

Na torkovi večerni dopisni seji vlade je četverica ministrov SMC enotno nasprotovala sprejetju stališč, da obstoječa ureditev zakonske zveze in posvojitve otrok ni v nasprotju z ustavo in ne pomeni kršitve človekovih pravic istospolno usmerjenih oseb. Ker pa imata SDS in NSi v vladi udobno večino, je bilo mnenje o nasprotovanju pobudam za oceno ustavnosti seveda sprejeto.Razburjenja v koaliciji zaradi prvega preglasovanja SMC ni bilo zaznati, še več, iz SDS in NSi je slišati ocene, da bo popuščanja SMC po neizglasovani konstruktivni nezaupnici vladizdaj vse manj.Da bi se to lahko zgodilo, je mogoče sklepati tudi že iz zadnjih koalicijskih srečanj, ko naj bi se predsednik vlade Janez Janša bolj postavil na stran prvaka NSida razmerja v vladi po odhodu dveh poslancev SMC v opozicijo niso primerno urejena ter da bi se SMC morala čemu odpovedati. Več koalicijskih sogovornikov je pri tem opozorilo na Janševo ostro kritiko pravosodne ministricepredvsem zaradi polemike in poskusa zakonodajnih sprememb, ki so sledili vladni blokadi imenovanj največji koalicijski stranki neljubih tožilcev.V NSi prizadevanja za pravosodni resor sicer zanikajo, a še vedno poudarjajo željo po rekonstrukciji in dodatnem ministrskem mestu, medtem ko so v SMC nazadnje izjavili, da si trgovanja z ministrstvi ne želijo. Izguba resorja, sploh pa pravosodnega, bi v SMC oziroma njihovi poslanski skupini prav gotovo poglobila nezadovoljstvo z aktualno vlado, pa tudi s predsednikom stranke, sploh če držijo špekulacije, da naj bi polovica poslancev SMC na tajnem glasovanju o konstruktivni nezaupnici oddala neveljavne glasovnice in tako pokazala nestrinjanje z nekaterimi potezami vlade.Ob sprejetju stališča, da svet stranke SMC ne podprekot kandidata za mandatarja, je bila sicer vrsta kritik članov sveta usmerjenih v »nenehne enostranske provokacije največje koalicijske partnerice«, a tudi lastno ministrsko ekipo, ki da ne zastopa stališč stranke v vladi in mora zato poslanska skupina skupaj z opozicijo nato korigirati zakonodajne predloge v državnem zboru.Pred dokončno odločitvijo, ali oziroma na kakšen način bo izvedena rekonstrukcija vlade, bo sicer treba počakati še na odločitev poslancev Desusa, ali bodo z vlado podpisali sporazum o sodelovanju , s čimer bi si vlada na eni strani zagotovila lažje vladanje tudi ob morda kakšnem glasu iz SMC manj, na drugi pa kmetijskemu ministruiz kvote Desusa tudi želen obstanek na funkciji. Če dogovora ne bo, koalicijski sogovorniki sicer dopuščajo možnost, da se Podgoršek znova zbliža z NSi.