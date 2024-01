Ministrica bo zdaj izmerila objekt, bo znižala tudi ceno?

Po naših informacijah so se na pravosodnem ministrstvu dogovorili o aneksu k prodajni pogodbi za stavbo na Litijski ulici v Ljubljani. Ker obstaja razlika med površino prostorov iz kupoprodajne pogodbe in površino iz podatkov Geodetske uprave, bo ministrstvo pred prevzemom nepremičnine s pomočjo s svoje strani izbranega geodetskega podjetja pridobilo novo izmero. To storitev bo plačal prodajalec, koprski podjetnik Sebastjan Vežnaver.

Ministrstvo bo pridobilo oceno vrednosti nepremičnine po zapriseženem sodnem cenilcu v najkrajšem možnem času, so zapisali v aneks. Prodajalec se je zavezal, da bo cenilcu, ki ga bo angažiralo ministrstvo zaradi ocene vrednosti nepremičnine omogočil njen ogled ob prisotnosti skrbnikov pogodbe oziroma njunih pooblaščencev.

Če bo izmera nepremičnine odstopala od pogodbeno dogovorjene navzdol, sta se ministrstvo in prodajalec zavezala, da bosta za manjkajočo površino zmanjšali kupnino ob upoštevanju pogodbeno dogovorjene cene za kvadratni meter. Ministrstvo bo stavbo prevzelo v posest v roku petih delovnih dni po prejemu ponovljenih izmer in nove cenitve.

Neto tlorisna velikost po kupoprodajni pogodbi je 5.124 kvadratnih metrov, Vežnaverjevo podjetje pa je zanjo iztržilo 7,7 milijona evrov, torej 1700 evrov na kvadratni meter.

Po odbitku davkov, ki jih je plačal prodajalec, znaša cena 1360 evrov za kvadratni meter.