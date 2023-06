Ministrica Švarc Pipan z disciplinskim postopkom nad Bojana Zalarja

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan meni, da je direktor ljubljanske psihiatrične klinike Bojan Zalar z izjavo o prijavah spolnih zlorab zbudil dvom o svoji verodostojnosti kot sodni izvedenec. S tem je okrnil ugled oziroma verodostojnost sodnega izvedenstva, zato je ministrica uvedla disciplinski postopek zoper njega kot sodnega izvedenca.

Kot so za STA sporočili z ministrstva za pravosodje, so se ta teden iz medijev seznanili z izjavo sodnega izvedenca klinične psihologije Bojana Zalarja, ki jo je podal na torkovi novinarski konferenci.

»izjava diskreditira konkretne prijavitelje spolnih zlorab«

Zalar je tam namreč odgovarjal tudi na novinarsko vprašanje o tem, ali pacientom, ki prijavijo nasilje, verjamejo, ali so že zaradi njihove duševne motnje diskreditirani. Odgovoril je, da imajo nekateri prav, a da ne ve, da bi do nasilja prihajalo na njihovi kliniki. Sklicujoč se na svojo funkcijo sodnega izvedenca pa je svoj dvom ponazoril z izjavo, da »je bilo 20 let nazaj prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet resničnih, danes pa od desetih ne vem, če je ena resnična, zato ker je to del nečesa, del sistema«. Pozneje se je sicer za izjavo opravičil, ker je bil pri navajanju podatkov nenatančen. Dodal je, da je bil tudi narobe razumljen.

A je izjava sprožila ostre odzive, že tedaj se je odzvala tudi ministrica za pravosodje. »Menimo, da je izjava povsem neprimerna, nedostojna in tudi nestrokovna, saj diskreditira konkretne prijavitelje spolnih zlorab, njihove prijave pa pavšalno označuje za večinoma neutemeljene, pri čemer se je v svoji izjavi izrecno skliceval na svoj status sodnega izvedenca. Kot je sam potrdil, je to izjavo podal že večkrat poprej,« so danes za STA navedli na ministrstvu za pravosodje.

Ministrica Švarc Pipan izjavo ocenjuje kot neumestno in škodljivo. »Direktor je s takšno izjavo v javnosti vzbudil dvom o svoji verodostojnosti, ne le kot direktor klinike, temveč tudi kot sodni izvedenec. V državi, kjer je spolno nasilje daleč najpogosteje izvirajoče iz intimno-partnerskih, družinskih ali skrbniških odnosov, je to izjemno pereč problem, zato se s takimi izjavami vrnemo več korakov nazaj v prizadevanjih za premik v družbeni mentaliteti ter k boljšemu razumevanju in zaščiti žrtev spolnega nasilja,« meni ministrica.

»Menim, da tovrstne izjave škodijo ugledu in verodostojnosti sodnega izvedenstva«

V izjavi, ki so jo posredovali z ministrstva, je dodala še, da se boji, da je ob branju oziroma poslušanju takšne izjave prenekatera žrtev spolnega nasilja podoživela travmatično izkušnjo zlorabe in občutke sekundarne viktimizacije ter izgube zaupanja v sistem pregona storilcev in zaščite žrtev. »Menim, da tovrstne izjave škodijo ugledu in verodostojnosti sodnega izvedenstva kot celote in postavljajo pod vprašaj primernost njegovega nadaljevanja sodnoizvedenskega dela,« je zaključila.

Po oceni ministrice podana izjava predstavlja ravnanje, ki krni ugled oziroma verodostojnost sodnega izvedenstva in izpolnjuje znake lažje disciplinske kršitve po 30. členu zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Zato je na tej podlagi s sklepom uvedla disciplinski postopek zoper Zalarja.

Dodala je še, da mora biti v primeru prijav spolnih zlorab izhodišče vselej to, da se žrtvi verjame (nato pa je na žrtvi breme, da v kazenskem postopku svoje navedbe tudi dokaže, kar je v primerih spolnega nasilja posebej zahtevno), tovrstne izjave pa žrtvam sporočajo, da je izhodišče prav nasprotno – dvom v njihovo verodostojnost.